شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسهم تناول القهوة فى حمايتك من أمراض الكبد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى القهوة بشعبية عالية بين دول العالم، فهى تتربع على عرش المشروبات التي يعشقها الكثيرين خاصة وقت الصباح، لذا تعد المشروب الصباحي الأول الذى يستيقظ الجميع ويتهافت على تناولها، بجانب ذلك فهى تحمل العديد من الفوائد الصحية على مختلف أنحاء الجسم.

وأظهر تقرير نشر في موقع Healthline، أن القهوة لها فوائد صحية على الكبد، وهو أكبر عضو في جسم الإنسان، وتحتوى القهوة على مواد ضرورية للحفاظ على صحة الكبد، والتي تحتوى على مضادات أكسدة، وهى مركبات يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجسم، خاصة للأشخاص المصابين بأمراض الكبد.

وتحتوى بعض العناصر الغذائية الموجودة في القهوة والتي يحتاجها الكبد على أيضا حمض الكينيك وبوتريسين وإيثيل فينول، والنياسين، وثنائي ميثيل ثاني كبريتيد، وحمض ديكافويلكوينيك، وجميع تلك العناصر تسهم في منع سرطان الكبد، حيث ثبت أن شرب القهوة بانتظام يقي الشخص من الإصابة بسرطان الكبد.

كما تسهم القهوة في خفض مخاطر الإصابة بتليف الكبد وهو مرض يصيب وظائف الكبد، وقد يقلل شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا من خطر الإصابة به، وتمنع أيضا مرض التهاب الكبد وهو أحد أمراض الكبد التي تسببها الفيروسات أو بسبب تعاطي الأدوية.

وأوضحت دراسة صادرة عن المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة، أن مرضى التهاب الكبد الوبائي سي يمرون بعمر أطول إذا شربوا القهوة بانتظام، على عكس المرضى الذين لا يشربون القهوة .

وأوضح التقرير أن تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يمنع انتشار أمراض الكبد، مع تقليل مخاطر ارتفاع إنزيمات الكبد، بجانب انها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تمنع الجذور الحرة من دخول الجسم،خاصة أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة مرضى الكبد، كما تسهم أيضا في منع تكوين الأنسجة الندبية في الكبد.