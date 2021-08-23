شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفول السودانى يحافظ على صحة شعرك ويحميك من الصلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الفول السودانى فوائد صحية عديدة، أهمها الحفاظ على صحة الشعر، لأنه يحتوى على العديد من الفيتامنيات مثل الدهون المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة، بجانب أنه مصدر جيد للبروتين والألياف وفيتامين أ وسى وب والزنك والكالسيوم.

وكشف تقرير نشر في موقع drhealthbenefits، عن فوائد الفول السودانى لصحة الشعر لأنه غنى بالطاقة حيث يحتوى على 567 سعرة حرارية، كما يحتوى على أحماض دهنية أحادية التشبع، بجانب أنه غنى بالبروتينات الضرورية لبناء وصيانة العديد من أنسجة الجسم، مثل العضلات والشعر نفسه، يحتوي الفول السوداني على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تقوية فروة الرأس وبصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر.

يعتبر الفول السوداني أيضًا مصدرًا ممتازًا للارجينينو هو حمض أميني يمكن أن يكون مفيدًا لعلاج الصلع النمطي لدى الرجال ويعزز نمو الشعر الصحي والخصب بدلاً من ذلك، بالإضافة إلى ذلك ، يمنع الجلطات الدموية وانسداد الشرايين حتى يتدفق الدم بسلاسة، فإن تدفق الدم السلس مطلوب أيضًا لنمو الشعر.

ويحتوي الفول السوداني أيضًا على موارد فيتامين E، فإن نقصه يؤدي إلى ضعف وهشاشة الشعر، وبالتالي يؤدى تساقطه، كما أنه يحتوى على مضادات أكسدة وهي مواد تمنع الأكسدة، حيث تكون الأكسدة بحد ذاتها تفاعل كيميائي ينتج عنه جذور حرة ضارة، و يحتوي الفول السوداني على هذه العناصر بتركيز عالٍ .

كما أنه غنى بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وأيضًا الزنك والتي تساعد في الحفاظ على صحة شعرك وحمايته من التساقط.