محمد الفلاح - طفح الكيل.. ملكة بريطانيا تخطط لإجراء قانوني ضد هجمات ميجان وهاري

الإثنين 23 أغسطس 2021

أمرت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كبار مساعدي القصر بالتخطيط لإجراءات قانونية للرد على الهجمات المؤذية لهاري وميجان.



ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية، يستشير الفريق القانوني لجلالة الملكة خبراء في التشهير بعد وابل من الانتقادات التي وجهها الزوجان الأمير هاري وميجان ماركل المقيمان في الولايات المتحدة للعائلة المالكة البريطانية هذا العام.

وكشف مصدر مطلع أن ملكة بريطانيا، صاحبة الـ95 عاماً، أصبحت "غاضبة من الهجمات المتكررة"، وأوضح أن شعورها وصل لحد القول: "لقد طفح الكيل".

اهتزت العائلة المالكة الشهر الماضي بسبب كشف هاري عن كتابته لمذكراته التي ستصدر العام المقبل، والذي يصادف اليوبيل البلاتيني لجدته ملكة بريطانيا.

ولذلك، يجري الآن النظر في تحذير قانوني لشركة النشر Penguin Random House، المسؤولة عن نشر مذكرات حفيد ملكة بريطانيا الأمير هاري الأدبية، المتوقع صدورها في أواخر 2022.

ووفقاً للصحيفة البريطانية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسيتم إعلام هاري وماركل بها، وتحذيرهما بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات المتكررة.

وقال المصدر المطلع إنه يتم الآن تحدث الفريق القانوني للعائلة المالكة إلى شركات لديها خبرة في أمور التشهير والخصوصية.

وتابع: "في حالة تم ذكر اسم شخص في كتاب مذكرات الأمير هاري واتهمه بشكل مباشر بشيء يمكن أن يكون تشهيراً وينتهك أيضاً حقوقه في حياة أسرية خاصة"، كما يمكن للفريق القانوني أيضاً الاتصال بناشري الكتاب لطلب تحذير مسبق بمحتوياته والحق في الرد.