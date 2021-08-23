شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق طبيعية لعلاج المغص عند طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البكاء المستمر عند الأطفال الرضع له تفسيرات مختلفة، حيث قد يكون بسبب الحاجة لتغيير الحفاضات أو الحر الشديد والسبب الأكثر شيوعا هو المغص وذلك لعدم اكتمال الجهاز الهضمى عند الطفل حديثى الولادة، وحسب ما ذكره موقع mamanatural فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج المغص عند الأطفال وهى:

1: حمام مياه دافئة

يعتبر حمام المياه الدافئة من الطرق التي تساعد على تهدئة الطفل وعلاج المغص كما يساعده على النوم دون أرق أو بكاء.

2: تدليك الجسم بزيوت طبيعية دافئة يساعد على استرخاء الجسم وتهدئة الطفل من المغص والألم الذى يشعر به الطفل .

3: اتباع نظام غذائي

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد ترغبين أيضًا في الإقلاع عن الأطعمة التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض مغص الطفل، وتعتبر منتجات الألبان سببًا كبيرًا، مثلها مثل مسببات الحساسية الشائعة الأخرى مثل القمح / الجلوتين والبيض والمحار والحمضيات والكافيين والأطعمة الحارة.

4: جرب نوعاً مختلفا للحليب الصناعى

إذا كان الطفل يرضع من حليب صناعي، فقد يتفاعل طفلك مع شيء ما في الصنف المحدد الذي تستخدمه، تجد بعض الأمهات أن تغيير أنواع اللبن الصناعى يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

5- يعاني الأطفال من ارتجاع المريء القوي جدًا الذي يحتاج إلى الشبع لدى الأطفال أيضًا رد فعل من اليد إلى الفم ، مما يجعلهم يضعون أيديهم أو أصابعهم أو قبضتهم في أفواههم كوسيلة لتهدئة أنفسهم يمكنك أيضًا تجربة اللهّايات عند الضرورة إذا كان الطفل يرضع من الثدي، دعيه يتغذى عند الطلب قدر الإمكان.

6:يمكن لبعض تمارين التدليك للأطفال أن تفعل المعجزات لإطلاق الغازات المحتبسة، يمكنك تجربة تمرين أرجل الدراجات أو ثني الأرجل أو وضع بطونهم على فخذيك للضغط اللطيف، يمكنك أيضًا القيام بتدليك لطيف للطفل .

7- شرب شاي الشمر او النعناع إذا كنت ترضعين طفلك لتهدئة الجهاز الهضمي عنده .