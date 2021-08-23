شكرا لقرائتكم خبر عن لو عرفت فوائده مش هتبطل تأكله.. الأناناس هيظبط ضغطك ويقوي عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأناناس يعد من الفواكه ذات الطعم الرائع والمميز، كما أنه يتمتع بشكل مختلف عن باقي الفواكه، وإذا علمت عزيزي القارئ فوائده فلن تستطيع الاستغناء عن تناوله للحصول علي فوائده، وقد أوضح التقرير المنشور عبر موقع " thehealthy"، أن فاكهة الأناناس تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم كفيتامين د وسي، ويحتوي علي نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم، ولذا فتناوله يعد من الحيل الغذائية الجيدة لجسم الإنسان.

وقدم التقري، بعض الفوائد الصحية عند تناول الأناناس، ومنها: -تقوية الجهاز المناعي: نظرا لاحتواء الأناناس علي نسبة عالية من فيتامين سي، ومضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ويقلل فرص الإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية. -الحفاظ على نضارة البشرة: يساعد تناول الأناناس علي زيادة إنتاج الكولاجين، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في المجلة الطبية Nutrients ، وأكدت أن فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في دعم إنتاج الكولاجين المسئول عن حيوية البشرة، والحفاظ علي نضارتها. -يقي من الإصابة بالسرطان:

لأنه يحتوي علي مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الفواكه التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنه يحتوي علي مضادات الالتهابات.

- تقوية عظامك: يساعد الأناناس في دعم صحة العظام وجعلها قوية، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من عنصر المنجنيز، وفيتامين سي، فتناوله يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام. -يساعد في تحسين عملية الهضم: الأناناس يساعد في تحسين عملية الهضم ، لأنه يحتوي على الألياف والماء وإنزيم البروتياز الهضمي المسمى بروميلين ، والذي يعمل علي تقليل تكوين الغازات والانتفاخ في الأمعاء. -السيطرة على ضغط الدم: احتواء الأناناس علي نسبة عالية من البوتاسيوم يجعله الحل الأمثل في السيطرة علي ارتفاع ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع أو الانخفاض.