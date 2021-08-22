شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن معالجة «حصوات المرارة» عن طريق الحمية الغذائية؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي ، مدى إمكانية معالجة حصوات المرارة، إذا أدت الى التهاب البنكرياس وانسداد القنوات المرارية عن طريق الحمية الغذائية.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الحمية لا تعالج مثل هذه الحصوات، ولكن يتم عمل منظار للقنوات المرارية واستئصال للمرارة لتفادي حدوث التهاب القنوات المرارية والتهاب البنكرياس المتكرر ومضاعفاتهما.

تجدر الإشارة إلى أن من علامات حصوات المرارة :

· ألم مفاجئ ومتصاعد بسرعة في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

· ألم مفاجئ في منتصف البطن، أسفل عظام الصدر مباشرة.

· ألم في الظهر بين لوحَيِ الكتف أوفي الكتف الأيمن.

· الغثيان أو القيء.