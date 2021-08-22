تراجع إصابات كورونا في المغرب.. وارتفاع الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الحالة الوبائية في المغرب تراجعاً في عدد الإصابات اليومية بكورونا، في حين مازالت الوفيات تحصد أكثر من مائة شخص يومياً.

وكشفت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 4661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 6513 إصابة السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 810949 حالة.

كما تم تسجيل 115 وفاة جديدة، صعوداً من 90 وفاة السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11792، بينما تم التأكد من 7641 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 724.545.

أما على مستوى عملية التلقيح، فإن عدد الجرعات التي وزعتها الممكلة المغربية بلغت 30.199.776.

وحصل 12.911.722 شخص على جرعتين كاملتين من اللقاح، فيما ينتظر 4.376.332 شخص مرور الفترة الزمنية الموصى بها للحصول على جرعتهم الثانية.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة المغربية توسيع الفئة التي يمكنها الحصول على لقاح كورونا، لتشمل الفئات العمرية بدءاً من 18 عاماً.