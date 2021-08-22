شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات بسيطة تمنع العدوى أثناء الحمل.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للعدوى أثناء الحمل أن تؤذيك أنت وطفلك، ويمكنك تحسين فرص ولادة طفلك بصحة جيدة من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية واتخاذ خيارات صحية، وبحسب ما نشره موقع "healthychildren" إليك ما يمكنك فعله أثناء الحمل لحماية نفسك وطفلك من العدوى.

حافظى على نظافة يديك

يعد غسل اليدين بانتظام، خاصة قبل وبعد أنشطة معينة مثل بعد استخدام الحمام ، وقبل تناول الطعام ، وبعد لمس أنفك، من أفضل الطرق لإزالة الجراثيم وتجنب الإصابة بالأمراض والوقاية من العدوى، وإذا لم يتوفر الصابون والماء الجاري، يمكنك استخدام معقم اليدين الكحولي .

اطبخي اللحم حتى ينضج جيدًا

يجب طهي اللحم المفروم في درجة حرارة لا تقل (71 درجة مئوية)،و طهي الدواجن حتى (74 درجة مئوية) على الأقل بالنسبة للحوم الأخرى مثل لحم البقر ، اطهيه في درجة حرارة لا تقل (63 درجة مئوية) واتركه يرتاح لعدة دقائق بعد الطهي.، لا تأكلى اللحوم اللانشون أو اللحوم الباردة قد تحتوي هذه اللحوم غير المطبوخة واللحوم المصنعة على بكتيريا ضارة تسمى Listeria monocytogenes .

تجنبى الحليب غير المبستر:

لا تأكلى أجبانًا طرية مثل جبنة الفيتا ، ما لم يكن لديهم ملصقات تشير إلى أنها مصنوعة من الحليب المبستر، يمكن أن تحتوي المنتجات غير المبسترة (الخام) على بكتيريا ضارة.

اسألى طبيبك عن المكورات العقدية من المجموعة ب (GBS).

حوالي 1 من كل 4 نساء يحملن هذا النوع من البكتيريا ، لكن لا يشعرن بالمرض ،سيظهر اختبار المسحة قرب نهاية الحمل ما إذا كان لديك هذا النوع من البكتيريا. إذا كنتِ تعانين من عدوى GBS ، فتحدثي مع طبيبك حول كيفية حماية طفلك أثناء المخاض.

تحدثى إلى طبيبك عن التطعيمات:

يوصى ببعض اللقاحات قبل الحمل أو أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة، يمكن أن يساعد الحصول على التطعيمات في الوقت المناسب في الحفاظ على صحتك، على سبيل المثال ، لقاح الإنفلونزا مهم بشكل خاص أثناء الحمل، يمكن أن تساعد التطعيمات أيضًا في منع طفلك من الإصابة بمرض شديد أو التعرض لمشاكل صحية مدى الحياة.

اخضعى لفحص الأمراض المنقولة جنسياً (STIs)

بعض الأشخاص المصابين بالعدوى المنقولة جنسيًا لا يشعرون بالمرض أو يعانون من أي أعراض، من المهم معرفة ما إذا كنتِ مصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا أثناء الحمل لأن ذلك قد يكون له آثار خطيرة عليك وعلى طفلك.

تجنبى الأشخاص المصابين بعدوى:

هذا ينطبق بشكل خاص على العدوى مثل جدري الماء أو الحصبة الألمانية ، يمكن أن يسبب جدري الماء مضاعفات الحمل والعيوب الخلقية ؛ يمكن أن تسبب الحصبة الألمانية تشوهات خلقية خطيرة وتعرضك لخطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

ابتعد عن أي شخص مصاب بهذه العدوى إذا لم تكن قد أصبت به بعد أو إذا لم يكن لديك اللقاح (اللقاحات) قبل الحمل أثناء جائحة كورونا ، تأكد من اتباع تدابير السلامة الموصى بها - ارتدِى قناعًا ، وتجنبى الازدحام ، وحافظى على التباعد الاجتماعي.

احمى نفسك من الحشرات المعروفة بنقلها للأمراض

يمكن للبعوض المصاب أن ينقل فيروسات مثل فيروس زيكا المرتبط بعيوب خلقية، لدغات القراد يمكن أن تنشر أمراضًا مثل مرض لايم أيضًا ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات الحمل إذا تركت دون علاج، عندما ينشط البعوض والقراد ، ارتد قمصانًا بأكمام طويلة وسراويل طويلة عندما تكون بالخارج وتجنب السفر إلى المناطق التي يمكن أن تهددك أنتى وطفلك فيها.

تجنبى ملامسة فضلات القطط المتسخة:

اطلبى من شخص آخر القيام بذلك، إذا كان يجب عليك تغيير القمامة بنفسك ، فتأكد من ارتداء القفازات وغسل يديك بعد ذلك، قد تحتوي فضلات القطط المتسخة والتربة على طفيلي ضار يسبب عدوى تسمى داء المقوسات .

ابتعدى عن القوارض البرية أو الحيوانات الأليفة:

استعن بمتخصص في مكافحة الآفات للتخلص من الآفات الموجودة في منزلك أو حوله. إذا كان لديك قارض أليف ، فاجعل شخصًا آخر يعتني به حتى بعد ولادة طفلك، قد تحمل بعض القوارض فيروسًا ضارًا يسمى فيروس التهاب المشيمة اللمفاوي (LCMV).