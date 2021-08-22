شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند النوم على الظهر؟.. منها تقليل ألم العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني نسبة كبيرة من الناس من ألم العمود الفقري نتيجة للمشي بطريقة خاطئة أو حمل الأوزان الثقيلة، أو النوم بطريقة غير صحية، وأثبتت الدراسات الطبية أن طريقة النوم الصحية لها دور كبير في الحفاظ علي صحة العمود الفقري، وأيضا الحفاظ علي الصحة بشكل عام وفي هذا السياق، يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أبرز الفوائد الصحية للنوم علي الظهر وتجنب النوم علي الجانب الأيمن والأيسر أو البطن، ومنها:

-النوم علي الظهر يفيد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العمود الفقري، فهذه الطريقة تقلل من حدة الألم.

-أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن النوم علي الظهر هو أحد العوامل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من التوتر والقلق.

-من أبرز الحيل لتجنب الإصابة بالصداع.

-يحد النوم علي الظهر من الشعور بمشاكل في الجيوب الأنفية.

-من أبرز الأشياء الغريبة عند النوم علي الظهر هي منع ظهور التجاعيد في البشرة.

-بالنسبة للأطفال الرضع النوم علي الظهر تعد من أفضل الطرق للنوم لهم، وذلك للتقليل من متلازمة الموت المفاجيء الناتجة عن النوم بطريقة غير صحية.

-أشارت الأبحاث إلى أن النوم علي الظهر من أفضل الحيل التي تساهم في التقليل من الضغط علي العمود الفقري، ويقلل من الشعور بألم الرقبة، ولذا ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في العمود الفقري أو الرقبة النوم علي الظهر.

-في حالة النوم علي البطن أو أحد الجانبين فأنت بهذه الطريقة تساعد في عدم قدرتك على التنفس بشكل جيد، ولكن النوم على الظهر يجعلك تتنفس بشكل أفضل بكثير بسبب عدم الضغط علي الحجاب الحاجز.

-يقلل النوم علي الظهر من الإصابة بالانتفاخ في البطن.