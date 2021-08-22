شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تتخلص من دهون البطن.. 5 خطوات اتبعهم للحصول على نتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية هي دهون البطن التي تلتف حول أعضائك الداخلية، على عكس الدهون التي قد نحملها في مناطق أخرى من الجسم يمكنك رؤيتها ولمسها، والتي تسمى الدهون تحت الجلد، قد يكون من الصعب الحكم على كمية الدهون الحشوية لديك، ووفقا لتقرير موقع " express"، فإن العلامات المنبهة التي تشير إلى أنك تحمل الكثير من الدهون الحشوية هي الخصر السميك والبطن البارز.

وترتبط المستويات العالية من الدهون الحشوية بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثانى ومقاومة الأنسولين وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

أضرار الدهون الحشوية على صحتك

كلما طالت مدة بقاء الدهون الحشوية في جسمك، زاد الالتهاب الذي تسببه، ويزيد هذا الالتهاب من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب الالتهاب طويل الأمد في ظهور لويحات (مزيج من الكوليسترول ومواد أخرى) في الشرايين مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تسبب الدهون الحشوية أيضًا انتقال الأحماض الدهنية إلى الكبد، وإذا تراكمت الدهون في الكبد، فقد يؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثانى.

كيفية التخلص من الدهون الحشوية

مثل أي نوع آخر من الدهون، لفقدان الدهون الحشوية، ستحتاج إلى إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي وزيادة التمارين، وفيما يلي 6 خطوات يمكنك اتباعها لفقدان الدهون الحشوية.

1. مارس المزيد من التمارين الهوائية

القلب ، المعروف أيضًا باسم التمارين الهوائية ، هو الملك عندما يتعلق الأمر بمحاربة الدهون. الكارديو هو تمرين يدفع قلبك لضخ الدم ، ويحرق الكثير من السعرات الحرارية.

وجد تحليل 15 دراسة أن التمارين الهوائية المعتدلة إلى عالية الكثافة كانت أكثر فاعلية في التخلص من الدهون الحشوية ، حتى بدون اتباع نظام غذائي. ولكن للحصول على أكثر النتائج فعالية ، يجب أن تجمع بين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي، قد يعتمد اختيارك لأمراض القلب على مستوى لياقتك، أهم شيء هو القيام بشيء يجعلك تتحرك ، ومحاولة القيام به مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

2. تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان

هناك نوعان من الألياف: الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. تنتج الألياف القابلة للذوبان قوامًا شبيهًا بالهلام ، مما يبطئ عملية الهضم وبالتالي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 1000 شخص أن إضافة 10 جرامات إضافية من الألياف القابلة للذوبان إلى نظامهم الغذائي اليومي يقلل من خطر اكتساب الدهون الحشوية.

للحصول على المزيد من الألياف القابلة للذوبان ، جرب تناول البطاطا الحلوة والبقوليات والحبوب وبذور الكتان، يمكنك أيضًا الحصول على مكمل الألياف القابلة للذوبان.

3. تجنب الدهون المتحولة

يتم إنشاء الدهون المتحولة عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية لمنحها مدة صلاحية أطول، لهذا السبب، يتم إضافتها إلى الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس، تزيد الدهون المتحولة من الدهون الحشوية ويمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

4. قلل من تناول السكر

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من السكر المضاف لديهم مستويات أعلى من الدهون الحشوية، يحتوي السكر المضاف على مستويات عالية من الفركتوز الذي يتحول عند تناوله إلى دهون بواسطة الكبد، يمكنك تقليل كمية السكر المضاف الذي تتناوله بالالتزام بالأطعمة الكاملة الطبيعية، مثل الخضروات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والفواكه.