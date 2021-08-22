مع اقتراب الموجة الرابعة لكورونا في مصر.. 6 نصائح لتجنب الإصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد مصر للموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي توقعت وزارة الصحة والسكان المصرية بدايتها في منتصف سبتمبر/أيلول.

وقالت الوزارة إن مع بداية الموجة الرابعة تزداد أعداد المصابين وترددهم على المستشفيات.

وفي هذا الصدد، قدًم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة مجموعة من النصائح الطبية للمواطنين لحمايتهم وذويهم من هذا الخطر، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.

1- الإسراع في تلقي لقاح كورونا، وبالتالي على المواطنين تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة للحصول على موعد لتلقي اللقاح.

2- ارتداء الكمامة.. فعلى المواطنين الالتزام بالكمامة عند الخروج من المنزل أوأثناء تواجدهم في أماكن بها كثافة بشرية، كما ينصح بارتداء كمامتين.

3- التباعد الجسدس.. فمن الضروري أن يحرص المواطنين على عدم التواجد في أماكن الزحام والتكدس وأخذ الحيطة والحذر.

4- تعقيم اليدين.. فعلى المواطنين الحفاظ على اليدين نظيفة ويمكن تعقيمها بأكثر من طريقة مثل استخدام الكحول أو غسلها بالماء والصابون العادي.

5- تجاهل بعض العادات.. مثل التخلى عن مصافحة الناس أثناء اللقاء.

6- تحسين كفاءة جهاز المناعة.. وذلك عن طريق تناول الأطعمة المفيدة للصحة وممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم وكذلك عدم التعرض لضغوط نفسية أو قلق وتوتر.