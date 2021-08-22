اكتشاف خلايا دماغية تعزز الذاكرة.. طريقة محتملة لعلاج ألزهايمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف العلماء خلايا دماغية تعمل على تعزيز الذاكرة ومهارات التنقل، وهو ما رأوا أنه يوفر الأمل في وجود علاجات جديدة لأمراض التنكسي العصبي، بما في ذلك مرض ألزهايمر، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وقال الموقع، في تقرير نشره السبت، إنه تم التعرف على هذه الخلايا العصبية خلال تجارب الواقع الافتراضي من قبل الباحثين في قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة كولومبيا، الولايات المتحدة.



وفي الدراسة، تم وضع أقطاب كهربائية لـ15 مريضاً مصاباً بالصرع لمساعدة الباحثين على مراقبة اضطرابهم، وطًلب من المتطوعين إجراء اختبارات على جهاز كمبيوتر لتذكر مواقع الأشياء المختلفة، في الوقت نفسه، تم تسجيل نشاط أكثر من 1400 خلية عصبية مفردة في مناطق دماغية متعددة في كل فرد.

ونقل الموقع عن المؤلف في الدراسة الدكتور لوكاس كونز، قوله: "نادراً ما يكون من الممكن تسجيل نشاط الخلايا العصبية في الدماغ بشكل فردي ومباشر لدى البشر، ولكننا أول من توصلنا لهذه الخلايا، والتي تقوم بتشفير المعلومات المتعلقة بالأماكن على خريطة ذهنية في دماغ الشخص".

كما نقل عن كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور جوشوا جاكوبس، قوله: "تعد هذه الخلايا مهمة للغاية للحياة اليومية للناس، ووجدنا أن هذه الخلايا موجودة بوفرة بشكل خاص في القشرة المجاورة للحصين، وهي منطقة عميقة داخل الدماغ، إذ يشكلون حوالي ربع جميع الخلايا العصبية".

وأشار العلماء إلى أن هذه الخلايا ليست مسؤولة عن تذكر الأماكن فحسب، ولكنها تلعب أيضاً دوراً في تذكر التجارب السابقة عموماً بشكل صحيح، وهو ما رأوا أنه قد يساعد في علاج أمراض مثل الزهايمر.