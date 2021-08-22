شكرا لقرائتكم خبر عن تاس: لقاح سبوتنيك v يطور هياكل جديدة لمواجهة السلالات المتحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية، عن أن باحثي مركز الجمالية طوروا هياكل جديدة للقاح سبوتنيكSputnik V لمكافحة السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، لكن حتى الآن ليست هناك حاجة لتحديثه، وفقًا لما قاله ألكسندر جينسبرج، رئيس مركز الجمالية .Gamalya

وأضاف: لقد أنشأنا هياكل تعتمد على سلالات متحولة، إذا قرر المنظم أن الوقت قد حان للقيام بذلك لتغيير اللقاح فنحن مستعدون لذلك، ولكن الآن فان لقاح سبوتنيك Sputnik V يحمي من كل تلك السلالات التي ظهرت مؤخرًا،".

في 11 أغسطس 2020، تم تسجيل لقاح سبوتنيك Sputnik V الذي طوره معهد الجمالية القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة من قبل وزارة الصحة الروسية وأصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية اليوم فان لقاح سبوتنيك Sputnik V يعتمد على منصة مجربة ومدروسة جيدًا من نواقل الفيروس البشري ويستخدم ناقلتين مختلفتين للجرعتين في مسار التطعيم، مما يوفر مناعة لمدة أطول من اللقاحات باستخدام نفس آلية التوصيل لكلتا الجرعتين.

حتى الآن، تم تسجيل لقاح سبوتنيكV في 69 دولة على مستوى العالم بإجمالي عدد سكان يزيد عن 3.7 مليار شخص

يذكر، إن الشركات العالمية المنتجة للقاحات كورونا تطور من نفسها لمواجهة السلالات المتحورة، إما بإنتاج جرعات معززة أو بتطوير لقاحها.