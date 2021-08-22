شكرا لقرائتكم خبر عن معهد Gamalya الروسى يطور لقاحًا جديدًا لمكافحة فيروس كورونا والأنفلونزا معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر جينتسبيرج، مدير معهد Gamalya لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه يمكن لروسيا أن تبدأ في اختبار لقاح ببروتينات العديد من سلالات فيروس كورونا في عام 2022، وسيحتوي على 3 أو 4 أو 5 اختلافات جينية مختلفة من البروتين S في لقاح واحد، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية في تقرير لها اليوم الأحد.

وأشار جينسبيرج، إلى أنه من الممكن إنشاء لقاح في وقت واحد ضد فيروس كورونا والإنفلونزا، مضيفًا أن معهد Gamalya يمكن أن يبدأ تجارب سريرية للقاح يحتوي على بروتينات للعديد من سلالات الفيروس التاجي في وقت مبكر من العام المقبل2022.

وأضاف: ليس من المستبعد أن ننتقل إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية في أوائل العام المقبل، موضحًا أن اللقاح سيحتوى على 3 أو 4 أو 5 اختلافات جينية مختلفة من البروتين S في لقاح واحد".

وأشار جينسبيرج إلى أنه من الممكن إنشاء لقاح في وقت واحد ضد فيروس كورونا والإنفلونزا، لكن تطويره لا يمكن أن يبدأ إلا بعد تجارب ناجحة لعقار يحتوي على بروتينات للعديد من سلالات لفيروس كورونا.

وأوضح جينتسبيرج: "إذا تمكنا من ربط عدة أجزاء صغيرة مختلفة من بروتينات S الخاصة بفيروس كورونا، فعندئذ، على سبيل المثال، سيكون من الممكن استخدام العديد من بروتينات هيماجلوتينين لفيروس الأنفلونزا بدلاً من العديد من بروتينات فيروس كورونا، كل هذا ممكن".