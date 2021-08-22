شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب واحد قد يساعدك على إنقاص الوزن.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد علاج سحري يساعدك على التخلص من الوزن الزائد ولكن يمكن لمشروب الشاي الأخضر بالنعناع سواء كان ساخنًا أو مثلجًا أن يساعدك على حرق الدهون وإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق، بجانب اتخاذ خطوات أخرى مثل: تقليل كمية الطعام التى تتناولها وممارسة الرياضة، فالشاى الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي بحسب ما نشره موقع " eatthis".

يعد الحفاظ على توازن السوائل أمرًا مهمًا لتقليل كمية الطعام التي تتناولها وزيادة معدل حرق الدهون، فشرب الشاي الأخضر بالنعناع طوال اليوم، سيساعدك ذلك على ملء معدتك، ومن المزايا الإضافية أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين التي تقلل الشهية أيضًا.

أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر له خصائص مولدة للحرارة ، فهو يحتوى على الكافيين ومضادات الأكسدة القوية التي تسمى EGCG، التي تزيد من الدهون البنية التي يحتاجها الجسم لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

أكدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية، أن الشاي الأخضر له خصائص تعزز التمثيل الغذائي وخصائص أكسدة الدهون التي يمكن أن تساعد في تعزيز إنقاص الوزن وتجنب الزيادة، تناول من أربع إلى خمس حصص لجني هذه الفوائد.

وأوضحت الدراسة، أن فوائد شرب الشاي الأخضر لا تتوقف على إنقاص الوزن فقط بل تحسن عقليتك حول الطعام وتساعدك على اتخاذ خيارات غذائية صحية على مدار اليوم، وأشارت الدراسة إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على الأحماض الأمينية L-theanine ، التي تجلب الهدوء العقلي ، واليقظة ستكون قادرًا على اتخاذ قرار أكثر عقلانية بشأن ما تريد أن تأكله ، وربما تتجنب تناول الأطعمة غير الصحية التي تزيد من وزنك وتعيق اللياقة البدنية الخاصة بك.

وأوضحت الدراسة، أن الشاي الأخضر ليس القوة الصحية الوحيدة لهذا المشروب، بل يساعد النعناع أيضًا على الهضم ، وإبقائك نحيفًا، حيث يحتوي النعناع على حمض الروزمارينيك المضاد للالتهابات الذي يهدئ الجهاز الهضمي ويخفف عسر الهضم ، ويساعد في جعل المعدة مسطحة ، ربما عن طريق تحسين تدفق الصفراء عبر المعدة ، لتسريع وتسهيل عملية الهضم.