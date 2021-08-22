حصيلة وفيات قياسية بكورونا في إيران مع رفع الإغلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيران حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا تخطت 680، الأحد، في وقت رُفعت تدابير منع انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 684 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 102.038 وفاة.



وسجلت إيران أيضاً 36419 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 4.677.114 منذ ظهور الوباء.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة، علماً بأن مسؤولين في قطاعها الصحي أكدوا سابقاً أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

وأعلنت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي فرض إجراءات إغلاق لستة أيام رفعت السبت، سعياً للحد من انتشار الوباء.

وشملت الإجراءات إغلاق الدوائر الحكومية والمصارف والمتاجر غير الأساسية على كامل الأراضي الإيرانية.

ويستمر منع التنقل بالسيارات الخاصة بين المحافظات حتى 27 أغسطس/آب.

ولم تفرض السلطات إغلاقاً شاملاً بل لجأت إلى تدابير مثل حظر مؤقت على التنقل وإغلاق الأنشطة التجارية.

وتواجه البلاد نسقاً تصاعدياً بالإصابات والوفيات منذ أواخر يونيو/حزيران، فيما يصنّفه المسؤولون "موجة خامسة" من التفشي الوبائي هي الأشد حتى الآن، وتعود لمتحورة "دلتا" الشديدة العدوى.

وبلغت أعداد الوفيات والإصابات اليومية مستويات قياسية عدة مرات هذا الشهر.

وتأمل السلطات في تسريع حملة التلقيح الوطنية التي بدأت في فبراير/شباط، وتمضي دون السرعة المطلوبة في بلاد يناهز تعداد سكانها 83 مليون نسمة.

وتلقى أكثر من 16.7 مليون شخص جرعة أولى من اللقاح، و5.8 ملايين فقط تلقوا الجرعة الثانية، حسب ما أعلنت الوزارة الأحد.