شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الريش أول مستشفى جامعى يقوم بإجراء زراعة الصمام الرئوى بالقسطرة التداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وحدة قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش، التابعة لجامعة القاهرة، مؤتمرها الدولى السادس، بالتعاون مع مستشفى بولى كلينيك فى سان دوناتو بإيطاليا، في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر المقبل بالقاهرة، بحضور عدد من الخبراء الأجانب من إيطاليا وأمريكا وإنجلترا وألمانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتخصصين في قلب الأطفال.

كما يشارك بالمؤتمر أساتذة من الجامعات المصرية المختلفة في مجال طب وجراحة القلب والصدر" حديثى الولادة وأطفال وكبار".



د هالة اغا مع احد الخبراء الاجانب

من جانبها قالت الدكتورة هالة أغا، أستاذ طب ورئيس قسم وحدة القلب بمستشفى أبو الريش الجامعى بجامعة القاهرة، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش أهم التقنيات في القسطرة التداخلية لعيوب القلب الخلقية للأطفال والبالغين، والجديد في زراعة الصمام الرئوي بواسطة القسطرة التداخلية، وأن المستشفى هي أول مستشفى جامعى يقوم بهذا النوع من القسطرة التداخلية وتكلفة الصمام تصل من 300 إلى 400 الف جنيه مصري، وأول قسطرة تجرى بمستشفى أبو الرئيس يومي 11و12 أكتوبر، خلال ورشة العمل التى تسبق انعقاد المؤتمر، وذلك بواسطة الخبير الإيطالى ماريو كارميناتى، وتجرى للأطفال الذين يعانون من ارتجاع وضيق بالصمام الرئوي، والذى يسبب مضاعفات خطيرة تصل إلى النهجان وسرعة ضربات القلب، وتجرى القسطرة للحفاظ على وظائف القلب، ويتم تمويل هذه العمليات بواسطة المؤسسات الداعمة، وأهل الخير.

وأشارت، إلى أن المؤتمر يبحث الجديد في التغذية والتطعيمات للأطفال المصابين بعيوب خلقية بالقلب، بجانب تأثير كورونا على الأطفال والبالغين وما يسببه من تلف بعضلة القلب وحدوث خلل بضربات القلب، موضحة انه خلال المؤتمر سيتم مناقشة فوائد القسطرة الهجين والتي تجمع بين القسطرة والجراحة، والتي تكون عبارة عن تدخل محدود من الجراحة وتقليل المخاطر من اجراء عملية القلب المفتوح.

جدير بالذكر، أن رئيس المؤتمر من الجانب الايطالى، البروفوسير الكسندرو فرجولا رئيس جراحة القلب بمستشفى سان دوناتو بإيطاليا.