شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشخص الطبيب التهاب العضلات؟.. وما هى طرق التعامل معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب العضلات هو ألم شديد يظهر بعد يوم أو يومين بعد بذل مجهود أو بسبب ضعف العضلات، والذى يحدث أثناء ممارسة نشاط رياضى، ويمكن أن يؤثر على العضلات في جميع أنحاء الجسم، كما يجعل الحركات البسيطة صعبة بما فى ذلك صعود السلم أو رفع الأشياء، فى التقرير التالى نتحدث عن تشخيص و أسباب وطرق التهاب العضلات، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

تشخيص التهاب العضلات

يقوم الطبيب بتشخيص التهاب العضلات، من خلال النظر في تاريخ الفرد وتاريخ العائلة الطبي ونتائج الفحص البدني الدقيق، قد يتبع ذلك بعض الفحوصات المخبرية، ربما للنشاط الكهربائي داخل العضلات وعادة خزعة العضلات.

بعد تاريخ دقيق وفحص جسدي لتوثيق نمط الضعف في العضلات ، من المحتمل أن يطلب الطبيب الذي يشتبه في التهاب العضلات إجراء فحص دم للتحقق من مستوى الكرياتين كيناز، وهو إنزيم يتسرب من ألياف العضلات عندما تكون الألياف تتضرر.



التهاب العضلات

في بعض الحالات ، قد يطلب الطبيب فحص الدم لأجسام مضادة معينة، والبروتينات التي ينتجها الجهاز المناعي في التهاب العضلات وأمراض المناعة الذاتية الأخرى، يبدو أن بعض هذه الأجسام المضادة خاصة بمرض عضلات المناعة الذاتية.

غالبا ما يطلب من الشخص المصاب باعتلال عضلي التهابي أن يخضع لخزعة عضلية ، وهو إجراء يتم فيه إزالة قطعة صغيرة من العضلات لفحصها، يمكن أن تمكن هذه الخزعة الطبيب من تحديد التشخيص لنوع من التهاب العضلات.

أسباب التهاب العضلات؟

يحدث التهاب العضلات، تغير روتين التمرين ، أو مدة التمرين، يتسبب هذا في تلف مجهري لألياف العضلات أو الأنسجة الضامة المحيطة بها، هذا هو سبب الأوجاع والآلام بعد التمرين، كما يمكن أن يستمر الألم من ثلاثة إلى خمسة أيام.



التهاب العضلات