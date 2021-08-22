شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الخمس قضمات بديلك لعمليات مسار المعدة.. هتخس 6 كيلو فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الخمس قضمات، أحد الحميات الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن والتغلب على السمنة، والذى يقوم على تناول 5 قضمات فقط خلال الوجبة الواحدة، والذى يسهم في التحكم في شهيتك وإدارة تناولك للطعام، خاصة أنه يعتمد أيضا على نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

وأوضح الخبراء، أن هذا الريجيم يسهم في تقليص حجم المعدة وإنقاص الوزن الزائد، دون التقيد بخيارات طعام أو ممارسة الرياضة، دون احتساب السعرات الحرارية، وعلى الرغم من أنه قد يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى القصير، إلا أن له العديد من الجوانب السلبية والتي تكون أهمها استعادة الوزن مرة أخرى.

تكمن فائدة هذه الحمية الغذائية في أنها تساعدك في إدارة شهيتك دون التخلي عن الطعام الذى ترغب به، فمن المفترض أن يوفر لك نفس نتائج فقدان الوزن التي تتوقعها من تحويل مسار المعدة، وهى العملية التي يلجأ إليها البعض أملا في تقليص حجم المعدة.

ويشير النظام الغذائي إلى أن هذه الحمية تسهم في خسارة ما يصل أكثر من 6 كيلو أسبوعيا عن طريق الحد من تناول الطعام إلى 5 قضمات فقط لكل وجبة.

ويقوم هذا الريجيم أيضا على تقييد أحجام الأجزاء بحد أقصى يتراوح من 10 إلى 12 قطعة طعام ذات حجم عادي يوميًا، ويعتمد على عدة خطوات:

1.تخطى وجبة الإفطار وتناول القهوة بدلا من ذلك.

2.تناول ماتريد خلال وجبتى الغداء والعشاء، بشرط ألا يتجاوز إجمالي عدد القضمات خمس قضمات في كل وجبة.

3. إدراج البروتينات في طعامك، مثل اللحوم أو الأسماك أو البيض أو منتجات الألبان أو التوفو أو البقوليات.

4.يمكنك أيضًا تناول قضمة من الطعام بين الوجبات بحد أقصى وجبتين خفيفتين كل يوم ، وشرب كميات غير محدودة من المشروبات الخالية من السعرات الحرارية.

5.يُسمح بممارسة التمارين منخفضة الكثافة ، ولكن يجب تجنب التدريبات المتوسطة والعالية الكثافة في هذا النظام الغذائي.

6. يوصى بتناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات وأوميجا 3 يوميا.