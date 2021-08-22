بينها عدم تنويع الطعام.. هذه العادات الـ 6 تؤذي القلب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - هناك عادات خاطئة وإن كانت بسيطة يمكن أن تحدث ضررا كبيرا بالقلب، بحسب دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي أبرزها:

الجلوس في المكتب طوال الوقت

هل تتمرن؟ هذا جيد، ولكن إذا جلست معظم الوقت المتبقي من يومك، فهذه مشكلة.

يجب أن تكون نشطا طوال اليوم، أما إذا كان لديك وظيفة مكتبية، فقم بالمشي لمسافة قصيرة كل ساعة لتعزيز الدورة الدموية، حتى لو كان ذلك فقط في غرفة الاستراحة والعودة.

عدم تنويع الطعام

قد تعتقد أن عليك تناول نخالة الشوفان معظم الأوقات، لكن في الواقع لا يوجد سبب يجعل طعامك مملًا.

يحتوي النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط على أطعمة لذيذة مثل زيت الزيتون والمكسرات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والبروتينات الخالية من الدهون وهو يساعد في الحفاظ على صحة قلبك، بفضل الدهون والألياف والعناصر الغذائية ”الجيدة“.

إضافة إلى ذلك، سترغب حقًا في الالتزام بهذا النظام الغذائي المتنوع؛ لأنه طعمه جيد جدًا!.

تجاهل قياسات الكوليسترول والضغط

اختبار مفاجئ: ما هو مستوى الكوليسترول لديك؟ ماذا عن ضغط الدم لديك؟ لا دليل؟ هذا محفوف بالمخاطر.

يمكن أن تكون مرتفعة للغاية دون علمك. ويمكن أن تشعر أنك على ما يرام وأن كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم.

لذا حاول حماية نفسك، بدءا من سن 20 عامًا، تأكد من زيارة طبيبك بانتظام ووضع خطة للتحقق من أرقامك وتتبعها.

تجاهل دهون البطن

دهون البطن ضارة بشكل خاص لقلبك، لذا احصل على شريط قياس وقم بقياس السنتيمترات حول خصرك.

إنها علامة حمراء إذا كان طولها أكثر من 35 بوصة للنساء أو 40 بوصة للرجال.

ستحتاج إلى إنقاص حجمها وعليك بقاعدة خطوة بخطوة، حتى فقدان كمية صغيرة من الوزن مفيد لقلبك.

تجاهل الحالة النفسية

عندما تشعر بالضعف، يصعب عليك القيام بأشياء مفيدة لك، مثل التمارين الرياضية.

وإذا شعرت بالإحباط لأكثر من بضعة أسابيع، فتحدث إلى طبيبك أو أخصائي الصحة العقلية.

يمكن أن يؤدي العلاج بالكلام والتمارين والأدوية (إذا لزم الأمر) إلى تحسين مزاجك بحيث يكون لديك المزيد من الطاقة للاعتناء بنفسك.

التدخين السلبي

قد يؤذي دخان شخص آخر قلبك وأوعيتك الدموية لذا تحتاج إلى تجنبه.

وإذا كنت تقضي الكثير من الوقت مع شخص غير مستعد للإقلاع عن التدخين، فأصر على أنه على الأقل لا يدخن بقربك سواء كان ذلك في المنزل أو العمل أو في سيارتك.