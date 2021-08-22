كورونا في ليبيا.. 1722 إصابة جديدة و34 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 1722 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 959 شخصًا، وتسجيل 34 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 781 إصابات و442 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 24 حالة وفاة.



وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 295 ألفًا و254 شخصًا، بينهم 78 ألفًا و3 حالات نشطة، ووفاة 4051 شخصا.



