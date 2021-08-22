شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تناول الحلويات والخبز يضر بأسنانك.. وشرب الماء يحميك من التسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالأسنان لا تتوقف فقط على استخدام الفرشاة وتنظيف اللسان وغسول الفم، بل يجب الانتباه للأطعمة التي تتناولها يوميا، فمن بين جميع الوجبات الخفيفة التي تستمتع بها، هناك القليل منها يمكن أن يضر أسنانك بشكل خطير، وللحفاظ على صحة فمك ، سنوضح لك في السطور القادمة أسوأ الأطعمة لأسنانك نقلا عن موقع " eatthis" وفقا لحديث الدكتور رونالد بلوتكا، المدير التنفيذي لبرنامج طب الأسنان في كلية ماريان كورت بأمريكا.

أسوأ الأطعمة لأسنانك

1 - الحلويات:

قال الدكتور بلوتكا، إن التركيز العالي للسكر في الحلوى خاصة اللزجة أو الحامضة ، يتفاعل مع البكتيريا داخل البلاك ويطلق حمضًا يعمل على تكسير المينا، وهذا يؤدي إلى تسوس الأسنان والأسوأ من ذلك ، أن الحلوى الملتصقة بأسنانك يمكن أن تطيل من إنتاج الحمض ، مما يزيد من خطر إصابتك بتسوس الأسنان.

2 - الخبز:

أوضح الدكتور بلوتكا، أن الخبز الأبيض يسبب تسوس الأسنان، حيث يقوم اللعاب بتحويل نشا الخبز إلى سكر مما يفسح المجال لإنتاج الحمض الذي يسبب التسوس، وأوصى بلوتكا، باختيار خبز القمح الكامل الذي يحتوي على القليل من السكر.

أغذية مفيدة لأسنانك: 1- فواكه وخضراوات:

أكد الدكتور بلوتكا، أن الخضروات والفاكهة غنية بالألياف هي خيار جيد لصحة الفم، موضحا أن الملمس الليفي للفاكهة أو الخضار يمكن أن يساعد في الحفاظ على أسنانك نظيفة ويحفز إنتاج اللعاب، ويضيف أن هذه المواد مفيدة أيضًا لإزالة الأطعمة اللزجة التي تتشبث بالأسنان.

وقال إن تناول الخضار والفواكه مفيد لصحة اللثة ، لأنها توفر الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية التي تساعد في دعم صحة اللثة والعظام، وأوصى بتناول الكرفس والجزر والخضروات الورقية الخضراء والتفاح للحفاظ على صحة الفم.

2 - الألبان:

يصف الدكتور بلوتكا، منتجات الألبان بمفتاح السر للحفاظ على صحة الفم والأسنان، موضحا أن تناول الحليب والجبن والزبادي يزيد من اللعاب في الفم ويساعد الكالسيوم والفوسفات الموجودان في منتجات الألبان على إعادة تقوية مينا الأسنان.

3 - الأطعمة منخفضة السكر:

أكد دكتور بلوتكا، أن اختيار الأطعمة منخفضة السكر ستقلل من خطر الالتهاب اللثة، ويحافظ على صحة الأسنان من التسوس.

4 - شرب الماء:

قال الدكتور بلوتكا إن أحد مفاتيح الحفاظ على صحة الأسنان هو شرب الماء طوال اليوم، موضحا أن شرب الماء يساعد في شطف الأحماض السكرية ودرء تراكم الترسبات .

5 - تناول الحلويات مع الوجبات:

وقال الدكتور رونالد بلوتكا ، المدير التنفيذي لبرنامج طب الأسنان في كلية ماريان كورت ، إنه يمكن للأشخاص تناول الحلويات السكرية بشرط أن تكون في أوقات الوجبات.