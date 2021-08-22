شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من الأطعمة يجب عليك تجنبها إذا كنت تعاني من ألم المعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحدث ألم المعدة لأسباب مختلفة، من ضمن هذه الأسباب النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة تؤدي إلى تهيج جدار المعدة أو تناول أطعمة ملوثة، يعد ألم المعدة ألمًا مزعجًا وقد لا يُحتمل.

نستعرض هنا قائمة بأبرز الأطعمة التي تحفز ألم المعدة وتزيد من شدته، وفقًا لما ذكره موقع “Medical news today”.

1- الحمضيات

تعتبر الحمضيات الموجودة في الفواكه مثل الليمون والبرتقال والكيوي، من الأطعمة التي تتسبب في تهيج جدار المعدة خاصًة عند الإصابة بالتهاب.

2- الأطعمة الحارة

يتسبب التناول المفرط للأطعمة الحارة في العديد من المشكلات بينها آلام المعدة والجلد والحلق، نظرًا لاحتوائها على مادة الكابسيسين، التي تؤدي إلى الإحساس بالحرقة.

3- الكافيين

يعتبر الكافيين الموجود في الشاي والقهوة من أكثر المشروبات المؤدية إلى تهيج المعدة، حيث يؤدي الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين إلى زيادة آلام المعدة.

4- منتجات الألبان

بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في المعدة وألمًا مزعجًا، بسبب تناول منتجات الألبان، مثل الجبن والحليب، نظرًا لأنها تزيد من الحساسية وآلالام المعدة.