دواء يوقف تطور سرطان البروستاتا.. آمن وفعال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى عقار يمكنه وقف تطور أورام سرطان البروستاتا بشكل كبير.

وأظهرت دراسة بريطانية جديدة أن عقاراً أثبت فعاليته بالفعل في مكافحة سرطان الثدي يمكن أن يساعد الرجال في حربهم ضد سرطان البروستاتا، وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.



وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، السبت، إلى أن الدواء الذي يسمى "تالازوباريب" يتم تناوله كأقراص يومية، ويستخدم بنجاح بالفعل من قبل مرضى سرطان الثدي.

ووفقاً للدراسة، التي أجريت من قبل الباحثين في معهد أبحاث السرطان في لندن، ومؤسسة "Royal Marsden"، ونُشرت في مجلة "لانسيت" العلمية، فإن المرحلة الثانية من تجارب الدواء قد أدت لإيقاف تطور سرطان البروستاتا المتقدم بمعدل 5.6 شهراً، وهو ما يمثل ضعف الوقت الممكن مع العلاجات الحالية.

ونقلت الصحيفة عن مدير الأبحاث في مركز سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، ماثيو هوبز، قوله: "عقار تالازوباريب قد بات الآن من بين عدد قليل من الأدوية التي ثبت أنها آمنة وفعَالة في السيطرة على سرطان البروستاتا المتقدم، ولذا فإننا بحاجة لدفع التقدم في هذا المجال في أسرع وقت ممكن".

ووجدت الدراسة أن العقار فعَال بشكل خاص للرجال الذين يعانون من طفرة جين BRCA والذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بسرطان البروستاتا، وهي الطفرة التي تحملها الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، ما زاد من خطر إصابتها بسرطان المبيض والثدي.