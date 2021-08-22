المملكة السعودية تسمح بتطعيم الفئة العمرية 12-17 عاماً بلقاح "موديرنا"

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أعلنتْ السعودية موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يُسمح لها بتلقي لقاح موديرنا ضد كورونا لتشمل الفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة.



وجاء قرار موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن لقاح "موديرنا" قد استوفى المتطلبات التنظيمية، حسب وكالة الأنباء السعودية"واس"، الأحد.

وتبين من خلال مراجعة الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية ، أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامه في هذه الفئة العمرية.

يذكر أنَّ لقاح "موديرنا" تم تسجيله في السعودية بتاريخ التاسع من تموز/ يوليو الماضي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة أو أكبر.