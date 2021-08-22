طوال فترة العمل.. شرطة نيويورك تخيّر أفرادها: التطعيم أو ارتداء الكمامة

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

وجد نحو 36 ألفاً من أفراد الشرطة في مدينة نيويورك أنفسهم أمام خيار واضح، إما الحصول على اللقاح الواقي من كورونا أو وضع الكمامة طوال الوقت أثناء العمل.



وقال السارجنت إدوارد ريلي، المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إن الإدارة أصدرت نشرة بهذا المعنى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

جاء الأمر رداً على تدني مستوى التطعيم بين رجال شرطة نيويورك في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بكورونا بفعل تفشي السلالة "دلتا" وتزايد أعداد من يتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج في أنحاء البلاد.

وقال ريلي في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة لـ"رويترز" إن نسبة التطعيمات بين أفراد شرطة نيويورك تبلغ 47%.

وطبقاً لبيانات المدينة فإن هذه النسبة تقل كثيراً عن نسبة الحاصلين على التطعيمات بالكامل بين البالغين من أبناء نيويورك والتي تبلغ 68%.

وقال ريلي: "نظراً لأن التطعيم أصبح متاحاً فإننا نشجع موظفينا وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع الجمهور على أخذ اللقاح".

وأضاف أن الأمر ينطبق أيضاً على الموظفين المدنيين بإدارة الشرطة.