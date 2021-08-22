هكذا يتم نسف الدهون بسرعة برجيم الزبادي والموز 

بيروت - نادين محمد - يمكن نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من خلال اتباع نظام غذائي وحياتي صحي. ويرى الخبراء انه يمكن ايضاً تسريع عملية خسارة الوزن عن طريق تطبيق بعض الحميات المؤقتة التي تقوم على تناول عدد من المكونات. ومنها مثلاً رجيم الموز والزبادي الذي يمد الصحة بالعديد من الفوائد كما يساهم في انقاص الوزن في ايام قليلة. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن طريقة نسف الدهون واستعادة الرشاقة ونحت الجسم باتباع هذا الرجيم.

اهمية رجيم الموز والزبادي

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يمكن نسف الدهون التي تتراكم في مناطق البطن والخاصرتين والفخذين والذراعين وغيرها من انحاء الجسم من خلال اضافة الموز إلى الزبادي الطبيعي الذي لا يحتوي على السكر المضاف. فتناول هذين المكونين يساعد على الشعور بالشبع ويحد من الرغبة في تناول الطعام وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. كذلك يحتوي اللبن الزبادي على انزيمات تسهل عملية الهضم وتحفز عملية الايض. كما ان الموز يعتبر مصدراً مهماً لنسبة مرتفعة من الالياف وللنشاء الذي يملأ المعدة ويمنح الاحساس بالشبع لأطول مدة ممكنة خلال النهار. كذلك يبطئ هذا الخليط مرور السكر الى الدم ويعمل على تنظيم معدلاته. ويساعد اتباع برنامج يعتمد عليه على خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في أسبوع واحد.

طريقة الرجيم

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من اجل تطبيق برنامج هذا الرجيم وانقاص الوزن في مدة لا تتعدى الاسبوع الواحد من المهم اتباع هذه القواعد السهلة.

- يقوم هذا الرجيم على قاعدة تناول كوب من الزبادي الطبيعي مع ثمرة موز عند الشعور بالجوع خلال النهار او في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- من المهم في هذه الحالة ايضاً شرب كمية كافية من الماء معتدلة الحرارة اي ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين او 8 اكواب يومياً.

- يجب تجنب تناول الاطباق التي تحتوي على الدهون الضارة وعلى عدد كبير من السعرات الحرارية واختيار تلك الصحية والتي يتم صنعها في المنزل.

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- في الايام الـ3 الاولى من برنامج الرجيم يجب تناول الموز والزبادي مع الماء فقط كلما تم الشعور بالجوع في اي وقت خلال النهار.

- في الايام الـ4 الاخرى يمكن متابعة تطبيق القاعدة نفسها مع الحرص على تناول وجبات لا تحتوي على الدهون الضارة مثل الشوربات غير الدسمة وأنواع السلطة والخضار واللحوم الخفيفة والاسماك والبيض.

- ومن الضروري الحرص على عدم التخلي عن اي وجبة من الوجبات الاساسية. ومن المهم تناول وجبة خفيفة مساء.

الفوائد

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- يحتوي الموز على الفيتامينات B6 وC وعلى البوتاسيوم.

- اما اللبن الزبادي فهو غني بالفيتامينين A وB كما انه يوفر للجسم حاجته من البروتينات والمعادن ويمكن الاستعانة به من اجل اعادة التوازن الى البيئة المعوية.

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- يساعد تناول هذين المكونين قبل الوجبات او بعدها على استهلاك كمية قليلة من الطعام خلالها.

- يساهم احتواؤهما على العديد من المغذيات وخصوصاً البوتاسيوم على الحد من حدوث التشنجات والشعور بالتعب العضلي. كما انهما يعودان بالكثير من الفوائد على صحة الكبد.

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- لا يسبب هذا الرجيم اي اعراض جانبية مهمة ومزعجة. ورغم هذا الافضل عدم تطبيقه لأكثر من اسبوع واحد.

وهكذا يمكن نسف الدهون من خلال اتباع رجيم الموز والزبادي بسرعة على ان يتم بعد الانتهاء منه اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

