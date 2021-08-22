فيروس كورونا يواصل الانتشار في نيوزيلندا

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أقرت نيوزيلندا، الأحد، بأن استراتيجيتها "صفر كوفيد" مهددة بعودة تفشي فيروس كورونا مدفوعا بالسلالة المتحورة دلتا، شديدة العدوى.



وقال الوزير المسؤول عن مكافحة "كوفيد-19" في نيوزيلندا كريس هيبكنز لمحطة "تي في إن زي" التلفزيونية: "دلتا لا تشبه أي متحورة شهدناها منذ بداية الوباء".

وأضاف: "هذا يغير كل شيء، وهذا يعني أن كل الإجراءات الحالية لدينا تبدو أقل ملاءمة ما يثير تساؤلات حول مستقبل استراتيجيتنا على المدى الطويل".

وتحدث عن 21 إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة الوباء التي ظهرت الأسبوع الماضي في أوكلاند.

وأدت أول إصابة انتقلت محليا خلال 6 أشهر إلى إغلاق على المستوى الوطني.

وأكد هيبكنز أن احتواء هذه البؤرة كان أصعب بكثير من احتواء البؤر السابقة لأن المتحورة دلتا أشد عدوى.

وأشادت دول كثيرة بالأرخبيل لإدارته الفعّالة لأزمة الوباء حتى الآن بحيث لم تسجّل فيه سوى 26 وفاة فيما عدد سكانه 5 ملايين نسمة.

ولا تزال حملة التلقيح بطيئة في نيوزيلندا مع تلقيح حوالي 20% من السكان فقط بشكل كامل.

وقال الناطق باسم الحزب الوطني كريس بيشوب، إن الموجة الجديدة للوباء تشير إلى ثغرات في عمل الحكومة في حملة التلقيح، خصوصا بسبب صعوبات الإمداد.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق الوطني ليل الثلاثاء، لكن هيبكنز قال إن أوكلاند قد تواجه المزيد من القيود حتى لو رفعت في أمكان أخرى.