صحة ورشاقة

الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت مقابل 20 إصابة قبل يوم.

 

وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الإصابات الجديدة محلية دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم ..وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 20 قبل يوم ..ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

 

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94631 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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