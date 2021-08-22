الامارات.. فحص كورونا كل 48 ساعة للموظفين غير الحاصلين على جرعتي لقاح

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات تعميما للجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فإن العمل بالإجراءات الجديدة سيبدأ اعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس/آب، حيث سيتعين على جميع موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص "بي سي آر" كل 48 ساعة، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح مضاد لكورونا.

كما يستثنى من الإجراءات السابقة الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح المضاد لكورونا على أن يلتزم الموظف بإجراء الفحص كل 48 ساعة.

وأشار التعميم إلى أنه يتعين على كافة شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه، التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية، الحالية والمستقبلية، إجراء الفحص لموظفيها الموجودين أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقار عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 48 ساعة على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، على أن يستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتي لقاح.