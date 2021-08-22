إزاى تأكل وتحقق هدف إنقاص الوزن بدون إحساس بالذنب؟

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القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة إنها تتطلب الكثير من الإرادة والعمل الجاد، ويعود الأمر كله إلى الطعام الذي تتناوله وكم الدهون التي تحرقها في نهاية اليوم، وهناك طرق يمكنك من خلالها تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن بدون الشعور بالذنب جراء عدم التزامك أو تناولك بعض الأطعمة، نتعرف على هذه الطرق في التقرير التالي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تأكل وتحقق هدف إنقاص الوزن بدون إحساس بالذنب؟

اختر الطعام المناسب

عندما تكون في رحلة إنقاص وزنك، فإن الشيء الذي من المرجح أن يؤثر على جسمك وعقلك هو الطعام الذي تتناوله، نظرًا لأنك تأكل بتهور، فلن تكتسب بعض الكيلوجرامات الإضافية فحسب، بل ستشعر بالذنب من تناول الكثير من الطعام.

لذا لتجنب ذلك ولتعيش حياة خالية من الشعور بالذنب، املأ طبقك بالأطعمة المغذية والصحية والمرطبة اختر الكربوهيدرات المناسبة، وانتقل إلى الدهون الصحية واستثمر في الخضار والفواكه الطازجة.

يجب أن تكون الأطعمة الغنية بالألياف هي الأطعمة التي تختارها لأنها تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن كما أنها تمنع مشاكل الجهاز الهضمي.

لا تمنع تناول الكربوهيدرات والدهون نهائياً

عندما تقرر إنقاص بعض الوزن، ستجد نفسك تقيد تناول الكربوهيدرات والدهون، والأفضل ألا تحرم نفسك من أي نوع من الطعام، لكن ما يمكنك فعله هو تعلم التمييز بين الكربوهيدرات الجيدة والسيئة وكذلك الدهون الصحية وغير الصحية.

الكربوهيدرات الجيدة والمعقدة غنية بالألياف وهي رائعة لصحتك إنها تبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول، بينما توفر أيضًا لجسمك الطاقة المطلوبة.

الدهون الصحية، المعروفة أيضًا باسم الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة مفيدة لصحة قلبك وتحافظ على مستوى الكوليسترول لديك عدم تضمين هذه الأطعمة سيحد فقط من الأطعمة الصحية والمغذية لجسمك.

ومع ذلك، لا تحرم نفسك من تناول أي طعام لكن قلل من الكمية التي تتناولها.

شرب الكثير من الماء

البقاء رطبًا هو المفتاح لجسم صحي، حيث يلعب الماء دورًا مهمًا في ضمان الأداء السلس للجسم وحماية صحتنا من الأمراض الضارة، ويحافظ على رطوبتنا ويمنعنا من المضاعفات التي يمكن أن تؤدي إلى حالات طبية خطيرة بصرف النظر عن ذلك ، فهو يساعد أهدافنا في إنقاص الوزن بشكل كبير إلى جانب جعلك تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت، فإنه يسمح لك بتقليل السعرات الحرارية الزائدة ، والتي عادة ما تكون مصدر شعورك بالذنب.

النشاط البدنى

إذا كنت تريد أن تأكل ما تريد دون أي شعور بالذنب يجب أن يكون هناك توازن بين ما تأكله وما تخسره من الوزن إذا كنت لا ترغب في التنازل عن نظامك الغذائي ولا تزال ترغب في الحفاظ على وزن صحي ، فإن التمرين هو المفتاح تساعدك الحركات الجسدية على عيش حياة خالية من الهموم ، حيث لا داعي للقلق بشأن ما تأكله.

تناول وجبات خفيفة صحية ولذيذة

أسوأ شيء يمكننا القيام به أثناء رحلة إنقاص الوزن هو تناول وجبات خفيفة غير صحية ثم نأسف لذلك لبقية اليوم، بدلاً من ذلك ، ما يمكنك فعله هو تخزين وجبات خفيفة صحية ليست فقط مُرضية ولذيذة، ولكنها مشبعة في نفس الوقت.

تشمل بعض الوجبات الخفيفة الصحية المكسرات والفشار والتوت وأطعمة الحبوب الكاملة وسلطات الخضار.