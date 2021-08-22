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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة صحية تساعد على علاج نزلات البرد.. أبرزها العسل ودقيق الشوفان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد هي واحدة من المشاكل الشائعة عندما يتغير الموسم خاصة خلال الانتقال من الصيف إلى الشتاء، يمكن أن تؤثر الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في درجات الحرارة، من المهم جدا معالجة نزلات البرد بمجرد ملاحظة الأعراض الأولية بما في ذلك العطس، يجب عليك اتخاذ خطوات لتقوية جهاز المناعة في جسمك لمحاربة الفيروسات والبكتيريا، في خلال التقرير التالى قمنا بتضمين 6 اطعمة مفيدة لمكافحة نزلات البرد، وفقا لما نشره موقع healthline.
1. ماء جوز الهند
يعتبر ماء جوز الهند مشروبا مثاليًا لتناوله عندما تكون مريضًا، إنه غني بالإلكتروليتات ، التي تحتاج إلى التجديد مع السوائل عند القيء أو التعرق أو البرد أو الحمى، كما أنه يحتوي على القليل من السكر الطبيعي من الفاكهة نفسها ، والذي يمكن أن يكون بمثابة مصدر طاقة سريع وسهل الاستخدام لجسمك.
2. شاي ساخن
الشاي هو العلاج المفضل للعديد من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، يعمل أيضا كمزيل طبيعي للاحتقان، كما أن الشاي يساهم في الجفاف أو التسبب في زيادة فقدان الماء.
3. العسل
يحتوي العسل على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا ، وفي الواقع ، غالبا ما يستخدم كضمادة مطهرة للجروح للجروح أو الحروق، قد يحفز العسل أيضا جهاز المناعة، يستخدم العديد من الأشخاص العسل الخام المحلي للتخفيف من الحساسية الموسمية، ونزلات البرد.
4. الزنجبيل
يستخدم الزنجبيل على نطاق واسع في الطعام والأدوية العشبية وكعلاج منزلي ، وربما يشتهر بآثاره المضادة للغثيان، لقد ثبت أنه يخفف بشكل فعال من الغثيان المرتبط بالحمل وعلاج السرطان، لذلك إذا كنت تشعر بالغثيان أو التقيؤ ، فإن الزنجبيل هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية المتاحة للتخفيف من هذه الأعراض.
5. دقيق الشوفان
دقيق الشوفان لطيف وسهل الأكل ولكنه يوفر أيضا السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن التي تحتاجها عندما تكون مريضا، يساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء، كما أيضا يكون مفيدًا في تخفيف أعراض نزلت البرد.
6 . فواكه معينة
الفاكهة هي مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف ، والتي يمكن أن تدعم صحتك العامة ووظائف المناعة، العديد من الفواكه غنية بفيتامين C هى الشمام، والبطيخ، و والمانجو، والأناناس، كل هذه فواكة ممتازة لتناولها عند المرض لأن لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات وتقوي المناعة ونزلات البرد.