شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة صحية تساعد على علاج نزلات البرد.. أبرزها العسل ودقيق الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد هي واحدة من المشاكل الشائعة عندما يتغير الموسم خاصة خلال الانتقال من الصيف إلى الشتاء، يمكن أن تؤثر الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في درجات الحرارة، من المهم جدا معالجة نزلات البرد بمجرد ملاحظة الأعراض الأولية بما في ذلك العطس، يجب عليك اتخاذ خطوات لتقوية جهاز المناعة في جسمك لمحاربة الفيروسات والبكتيريا، في خلال التقرير التالى قمنا بتضمين 6 اطعمة مفيدة لمكافحة نزلات البرد، وفقا لما نشره موقع healthline.

1. ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند مشروبا مثاليًا لتناوله عندما تكون مريضًا، إنه غني بالإلكتروليتات ، التي تحتاج إلى التجديد مع السوائل عند القيء أو التعرق أو البرد أو الحمى، كما أنه يحتوي على القليل من السكر الطبيعي من الفاكهة نفسها ، والذي يمكن أن يكون بمثابة مصدر طاقة سريع وسهل الاستخدام لجسمك.