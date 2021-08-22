كل ما تريد معرفته حول "زبدة الكاكاو" منجم فوائد للبشرة والشعر

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

قالت مجلة فرويندين الألمانية إن زبدة الكاكاو ترتبط في الأذهان بالشوكولاتة اللذيذة، إلا أنها تعتبر من مستحضرات التجميل فائقة الجودة.



وتحتوي زبدة الكاكاو على الكثير من المكونات فائقة الجودة مثل مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، والتي تجعل البشرة ناعمة ورطبة وتغذي الشعر الهش وتجعله لامعا، كما تفيد الأحماض الدهنية البشرة الجافة بصفة خاصة وتمنحها ترطيبا مثاليا.

وأضافت المجلة الألمانية أن زبدة الكاكاو تحتوي على فيتامينات E وK المعروفة بخصائصها الإيجابية، حيث يعمل فيتامين E على مكافحة شيخوخة البشرة، فضلا عن أنه أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، وبالتالي فإنه يحمي البشرة من التأثيرات البيئة الخارجية الضارة ويقوي الخلايا ويمنحها الرطوبة والنداوة.

وتعمل المعادن المختلفة مثل البوتاسيوم على ترطيب البشرة، وتساعد الأحماض الدهنية المشبعة على مقاومة جفاف البشرة وتشقق الشفاه، ويساهم حمض اللينوليك في تجدد الخلايا، وعند استعمال اسبراي بزبدة الكاكاو بعد حمامات الشمس فإنه يهدأ البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى التخلص من علامات التمدد.