شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج وأعراض اعتلال الشبكية السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلال الشبكية السكري هو حالة من أمراض العين يمكن أن تسبب فقدان البصر لدى مرضى السكري، فهذا المرض يؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين، فإذا كنت مصابا بداء السكري ، فمن المهم إجراء فحص شامل للعين، قد لا تظهر أي أعراض لاعتلال الشبكية السكري في البداية ولكن العثور عليه مبكرًا يمكن أن يساعدك في اتخاذ خطوات لحماية رؤيتك.

س: ما الذي يسبب اعتلال الشبكية السكري؟

ينتج اعتلال الشبكية السكري عن ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب مرض السكري بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من السكر في الدم إلى تلف شبكية العين، وهو جزء من عينك يكتشف الضوء ويرسل إشارات إلى عقلك من خلال عصب في مؤخرة العين.

كما أيضا داء السكري يضر الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، يبدأ الضرر الذي يصيب عينيك عندما يسد السكر الأوعية الدموية الدقيقة التي تصل إلى شبكية العين ، مما يتسبب في تسرب السوائل أو النزيف.

س: كيف سيفحص طبيب العيون الذي أتعامل معه من اعتلال الشبكية السكري؟ س: كيف سيفحص طبيب العيون الذي أتعامل معه من اعتلال الشبكية السكري؟ يمكن لأطباء العيون عمل الفحص بسيط وغير مؤلم، سيعطيك طبيبك بعض قطرات العين لتوسيع حدقة عينك ثم فحص عينيك بحثا عن اعتلال الشبكية السكري ومشاكل أخرى في العين. س: ماهى أعراض اعتلال الشبكية السكري؟ س: ماهى أعراض اعتلال الشبكية السكري؟ - رؤية مشوشة. - مجال الرؤية المتقلب. - عمى الألوان.

الشبكية العين - ضعف الرؤية الليلية. - العمى. س: كيف نمنع اعتلال الشبكية السكري؟- الحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول تحت السيطرة. س: كيف نمنع اعتلال الشبكية السكري؟- الحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول تحت السيطرة.

- فحص أجزاء الجسم الأخرى مثل الكلى.

- إدارة مرض السكري عن طريق ممارسة الرياضة والنظام الغذائي السليم.

- فحص حالة مستويات الجلوكوز في الوقت المناسب لمنع تفاقم.



اعتلال الشبكية السكرى

س: ما علاج اعتلال الشبكية السكرى؟

العلاج بالليزر: لعلاج نمو الأوعية الدموية الجديدة في الجزء الخلفي من العين (الشبكية) في حالات اعتلال الشبكية السكري التكاثري ، ولتثبيت بعض حالات اعتلال البقعة.

حقن العين: لعلاج الاعتلال البقعي الشديد الذي يهدد بصرك

جراحة العين:لإزالة الدم أو النسيج الندبي من العين إذا لم يكن العلاج بالليزر ممكنًا لأن اعتلال الشبكية متقدم جدًا