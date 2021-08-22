أطعمة تخفض الكوليسترول دون دواء.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

تحدث خبير التغذية الروسية دوردان كيسكينر، عن كيفية خفض نسبة الكوليسترول في الجسم دون دواء.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة "سوزكو" أنه من المعروف أن هناك نوعان من الكوليسترول هما "الجيد" (HDL) و"الضار" (LDL).

ومن أجل تقليل مستوى الكوليسترول الضار وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد، يوصي الخبير بممارسة الرياضة بانتظام ومحاربة الوزن الزائد، وضرورة تقليل استهلاك الدهون وإعطاء الأفضلية للدهون غير المشبعة على الدهون المشبعة.

وينصح الخبير بعدم تناول اللحوم الدهنية، والنقانق، والامتناع عن الوجبات السريعة المقلية، وعند استخدام الحليب ومنتجات الألبان، تفضيل المنتجات قليلة الدسم.

كما ينصح الخبير أيضًا بشرب المزيد من الماء على مدار اليوم واستهلاك المزيد من الألياف.

يؤكد كيسكينر أنه من الممكن خفض مستوى الكوليسترول السيئ دون دواء، وذلك باستخدام المنتجات والنباتات الطبيعية. ويوصي بتناول الأطعمة التالية بانتظام لاحتوائها على عدد من المركبات المفيدة لصحة الجسم:

-نخالة الشوفان وخبز الحبوب الكاملة والبقوليات، فهي غنية بالألياف.

-الجوز والبندق واللوز والأسماك وبذور الكتان، لأنها غنية بأوميجا 3.

-التفاح، لأنه غني بالكوراستين والبكتين.

-الثوم، لأنه الغني بالأليسين.

-البصل لأنه غني بالكوارتزتين.

-الجريب فروت والتفاح والكمثرى فهي غنية بالبكتين.

-زيت الزيتون لأنه غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

-الشاي الأخضر والأسود، لأنهما يحتويان على مضادات الأكسدة.