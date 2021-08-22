لهذا السبب.. لا يشعر مريض السمنة بالشبع

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

كشف خبير تغذية عن السبب العلمي وراء افتقاد مريض السمنة الإحساس بالشبع بعد تناول الطعام.



وأوضح الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية في مصر، أن مريض السمنة يعاني ارتفاع الشهية ولا يستطيع أن يتوقف عن تناول الطعام إلا بعد تناول قدر كبير منه.

وقال غزالي، خلال لقائه أمس في قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر يرجع في المقام الأول إلى وجود خلل في هرمون الشبع.

وأضاف أن هناك عوامل تساعد على تقليل الشهية، مشيراً إلى إمكانية ذلك من خلال احتساء الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء.

ولفت إلى ضرورة تناول المياه بكثرة، لأنها تزيد معدل الحرق، محذراً من خطورة تناول الطعام ليلاً.

وأكد أن الوجبات الليلية تؤدي إلى تحول الطعام إلى دهون، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلاً.

ونفى وجود أدوية مفيدة للراغبين في التخسيس بدون أي أعراض جانبية، لافتاً إلى أهمية النباتات الطبيعية التي تعمل على خفض الوزن بلا أضرار.