صحة ورشاقة

تطعيم فيروس كورونا في مصر إجباري لبعض الفئات قريباً

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أكد نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة المصرية، اعتزامها البدء في اعتماد التطعيم الإجباري ضد (كوفيد 19) لبعض الفئات، كاشفاً عن قرار محتمل ينظم أوضاع رافضي الحصول على اللقاح.

 

وقال سعد، خلال لقائه أمس على قناة «الحياة»، إن التطعيم سيكون إجبارياً لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في العملية التعليمية، إضافة إلى موظفي الحكومة.

 

وأضاف أن التطعيم الإجباري لهذه الفئات من شأنه منع حالة الهلع لدى أولياء الأمور.

 

وأوضح أنه بالنسبة إلى الطلاب، فإنه سيحصل عليه من يزيد عمرهم على 18 عاماً.

 

ولفت إلى قرار ستصدره الحكومة ينظم أوضاع من يرفضون تلقي اللقاح دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول ذلك.

 

يُذكر أن مصر سجلت، أمس، 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى وفاة 7 حالات جديدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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