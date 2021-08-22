شكرا لقرائتكم خبر عن روشتتك لإنقاص وزنك بسرعة وأمان.. تناول الماء قبل الأكل بنصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن من الأشياء التي يسعى إليها الكثير من الناس، سواء للحصول على شكل قوام مناسب للجسم، أو لتفادى بعض الأمراض منها السمنة والأمراض المزمنة التى يسببها زيادة الوزن، وهناك خطة بسيطة مكونة من ثلاث خطوات لإنقاص الوزن بسرعة وأمان نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لموقع " flattummydiet".

3 خطوات تساعدك في إنقاص الوزن بسرعة وأمان

1. شرب الماء قبل نصف ساعة من الوجبات

إذا كنت تريد زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك وفقدان الوزن بسرعة فإن أسهل نصيحة هي شرب كوب من الماء قبل نصف ساعة من وجبتك التالية.

أظهر بحث جديد أن شرب الماء قبل الوجبة يمكن أن يعزز عملية الأيض أو حرق الدهون بنسبة 24 إلى 30٪ خلال ساعة إلى ساعة ونصف من الوجبة، حيث تساعدك هذه الدفعة الصغيرة على حرق عدد قليل من السعرات الحرارية الإضافية والتخلص من الوزن الزائد.

إنها حيلة بسيطة لفقدان الوزن لا تتطلب ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي وتساعدك على البقاء رطبًا طوال اليوم لأن الكثير منا لا يشرب كمية كافية من الماء.

2. تخطي وجبة الإفطار وابدأ يومك بالصيام

يعد الصيام المتقطع أحد أكثر الطرق فعالية لخفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

غالبًا ما يُخطئ أسلوب الصيام قصير الأمد هذا باعتباره نظامًا غذائيًا ولكنه ليس كذلك في الحقيقة إنه نمط غذائى يؤدي غالبًا إلى تخطي وجبة، وغالبًا تكون وجبة الإفطار، فعند تخطي وجبة الإفطار، يساعدك ذلك على تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

من المعروف أنه لفقدان الوزن، عليك تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا بالمقابل، يزداد وزنك إذا تناولت سعرات حرارية أكثر مما تحرق، ووفقًا للبحث، عندما يتخطى الأشخاص وجبة الإفطار، فإنهم يأكلون سعرات حرارية أقل على مدار اليوم، بالإضافة إلى فقدان الوزن بسرعة، يساعد الصيام أيضًا على تحسين العديد من الهرمونات المتعلقة بفقدان الدهون.

3. مارس الرياضة في الصباح على معدة فارغة

أظهر بحث جديد أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تؤدي إلى مزيد من حرق الدهون وفقدان أكبر للوزن وليس هناك وقت أفضل للاستفادة من ذلك قبل الإفطار، التمرين الصباحي هو وسيلة رائعة لزيادة حرق الدهون وفقدان الوزن والقيام بذلك في الصباح على معدة فارغة سيزيد من حرق الدهون بنسبة 20٪.