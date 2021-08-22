شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي متلازمة توريت ومضاعفاتها الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة توريت هي اضطراب يتضمن حركات متكررة أو أصوات غير مرغوب فيها ولا يمكن السيطرة عليها بسهولة على سبيل المثال قد تغمض عينيك بشكل متكرر، أو تهز كتفيك أو تفوح بأصوات غير عادية أو كلمات مسيئة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تظهر التشنجات اللاإرادية عادة بين سن 2 و 15، ويعتبر الذكور أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة توريت بحوالي ثلاث إلى أربع مرات من الإناث.

وتعتبر التشنجات اللاإرادية والحركات أو الأصوات المفاجئة والوجيزة والمتقطعة هي السمة المميزة لمتلازمة توريت، ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وقد تتداخل الأعراض الشديدة بشكل كبير مع التواصل والأداء اليومي ونوعية الحياة.

تصنف التشنجات اللاإرادية على أنها:

-التشنجات اللاإرادية البسيطة، تتضمن هذه التشنجات اللاإرادية المفاجئة والموجزة والمتكررة عددًا محدودًا من مجموعات العضلات.

-التشنجات اللاإرادية المعقدة، تتضمن هذه الأنماط المتميزة والمنسقة من الحركات عدة مجموعات عضلية.

-يمكن أن تشمل التشنجات اللاإرادية أيضًا الحركة أو الأصوات ، وتبدأ التشنجات اللاإرادية الحركية عادة قبل حدوث التشنجات اللاإرادية الصوتية ولكن طيف التشنجات اللاإرادية الذي يختبره الناس متنوع.

-التشنجات اللاإرادية الشائعة في متلازمة توريت.

-التشنجات اللاإرادية البسيطة.

-التشنجات اللاإرادية المعقدة.

-وميض العين لمس الأشياء أو شمها.

-اهتزاز الرأس.

-تكرار الحركات المرصودة.

هز الكتفين.

الخطو في نمط معين.

-اندفاع العين.

-إيماءات بذيئة.

-ارتعاش الأنف.

-الانحناء أو الالتواء.

-حركات الفم القفز.

لا تشير جميع التشنجات اللاإرادية إلى متلازمة توريت، حيث يعاني العديد من الأطفال من التشنجات اللاإرادية التي تختفي من تلقاء نفسها بعد بضعة أسابيع أو أشهر، ولكن عندما يظهر الطفل سلوكًا غير عادي ، فمن المهم تحديد السبب واستبعاد المشكلات الصحية الخطيرة.

السبب الدقيق لمتلازمة توريت غير معروف من المحتمل أن يكون اضطراب معقد ناتج عن مجموعة من العوامل الوراثية (الجينية) والبيئية قد تلعب المواد الكيميائية في الدماغ التي تنقل النبضات العصبية (الناقلات العصبية) ، بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين.

تتضمن عوامل خطر الإصابة بمتلازمة توريت ما يلي:

-تاريخ العائلة، قد يؤدي وجود تاريخ عائلي للإصابة بمتلازمة توريت أو اضطرابات التشنج اللاإرادي الأخرى إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة توريت.

-الجنس الذكور أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة توريت بحوالي ثلاث إلى أربع مرات من الإناث.

غالبًا ما يعيش الأشخاص المصابون بمتلازمة توريت حياة صحية ونشيطة ومع ذلك ، غالبًا ما تتضمن متلازمة توريت تحديات سلوكية واجتماعية يمكن أن تضر بصورتك الذاتية.

تشمل الحالات المرتبطة غالبًا بمتلازمة توريت ما يلي:

-اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

-اضطراب الوسواس القهري.

-اضطراب طيف التوحد.

-صعوبات التعلم.

-اضطرابات النوم.

-الاكتئاب.

-اضطرابات القلق.

-الألم المرتبط بالتشنجات اللاإرادية، وخاصة الصداع.