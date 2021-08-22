شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للتخلص من تجاعيد الجبهة والوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاعيد الجبهة والخطوط الدقيقة هي جزء طبيعي لا مفر منه فى مرحلة الشيخوخه ، فمع تقدمنا ​​في العمر نفقد الكولاجين بالبشرة، وهذا يمكن أن يساهم أيضًا في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحًا، في حين أن تجاعيد الجبهة لا ينبغي أن تخجل منها، فإذا كنت ترغب في تقليل مظهرها ، فهناك العديد من الطرق للقيام بذلك، وفقا لتقرير موقع " insider".

1. ضع الكريم الواقي من الشمس يوميًا

عندما تتعرض إلى أشعة الشمس فوق البنفسجية، فإنها تلحق الضرر ببشرتك، مما يؤدي إلى تسريع تلف الكولاجين وتضخيم علامات الشيخوخة.

أظهرت الدراسات باستمرار فوائد استخدام واقي الشمس في تقليل ليس فقط خطرالإصابة بسرطان الجلد، ولكن أيضًا شيخوخة الجلد، يجب وضع واقي من الشمس يوميًا ، بغض النظر عن الموسم ، ويجب إعادة وضعه كل ساعتين على مدار اليوم عندما تكون بالخارج .

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، يجب عليك اختيار واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى للحصول على حماية كبيرة من أشعة الشمس الضارة، من الأفضل استخدام واقي الشمس الجسدي مع الزنك وأكسيد 9٪

2. توقف عن التدخين

النيكوتين أحد أكثر من 4000 مادة كيميائية موجودة في السجائر يقلل من تدفق الأكسجين والمواد المغذية لخلايا الجلد، مما يسرع شيخوخة الجلد ويسبب التجاعيد المبكرة.

ووفقًا لدراسة صغيرة أجريت عام 2019 شملت مدخنين وغير مدخنين، فإن التدخين أيضًا يجعل الجلد أقل مرونة، خاصة على الجبهة، ويؤدي فقدان مرونة الجلد إلى الترهل، يمكن أن يؤدي التدخين إلى انهيار الكولاجين، مما يجعل خطوط الجبهة والتجاعيد ، بشكل عام ، أكثر عرضة للظهور".

3. ابعد عن التوتر

قد يسبب الإجهاد المزمن ظهور التجاعيد لأن هرمون الإجهاد الأساسي ، الكورتيزول ، يمكن أن يقلل من إنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى ذلك، فإن تكرار تعبيرات الوجه المرتبطة بالتوتر، مثل تجعيد الحواجب ، تؤدي إلى تعميق التجاعيد .

لا يوجد إجراء طبي لمنع شيخوخة الجلد الناتجة عن الإجهاد، ولكن الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يساعدك في إدارة الإجهاد ومنع تفاقم شيخوخة الجلد.

4. استخدم المرطبات

شيخوخة الجلد ليست جيدة في الاحتفاظ بالرطوبة، نتيجة لذلك ، يصاب الجلد بالجفاف مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحًا.

يمكنك محاربة التجاعيد الناتجة عن جفاف الجلد عن طريق استخدام مرطب بانتظام، خاصة المنتجات ذات المكونات النشطة التي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة مثل المرطبات، يمكن للمرطبات التي تحتوي على مرطب يسمى حمض الهيالورونيك أن تسحب الماء إلى الجلد وتخلق تأثيرًا ممتلئًا.

5. جرب علاجات الوجه

قد تكون قادرًا على تقليل ظهور التجاعيد بإجراءات داخل العيادة مثل:

التقشير بالليز، حيث يزيل الليزرالطبقة الخارجية من الجلد ويسخن الطبقة الأساسية لتحفيز نمو الكولاجين، ثبت أن هذا الإجراء فعال في علاج التجاعيد الدقيقة.

6. احصل على حقنة البوتوكس

يمكن لحقن البوتوكس تحسين مظهر التجاعيد بشكل فعال، حيث تسبب تقلصات العضلات الصغيرة الناتجة عن تعابير الوجه تجاعيد في الجلد تتطور إلى تجاعيد بمرور الوقت، يقلل البوتوكس من التجاعيد من خلال إرخاء حركة العضلات التي تؤدي إلى تعابير الوجه، وبالتالي منع الخطوط من التشكل أو أن تصبح أعمق.

7. ضع الكريمات المضادة للتجاعيد

قد تكون الكريمات المضادة للتجاعيد المتاحة دون وصفة طبية فعالة في تقليل التجاعيد، اعتمادًا على مكوناتها النشطة ومدة استخدامها، ويعد أفضل مكونات مقاومة التجاعيد التي يجب البحث عنها في منتجات العناية بالبشرة هي:

الريتينول: "أقوى مكون متوفر في مقاومة التجاعيد هو الريتينول، فهو يعزز تجدد خلايا الجلد ويحفز إنتاج الكولاجين

مضادات الأكسدة: مثل فيتامين C التي تساعد على الحماية من ضرر الجذور الحرة ، يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الكولاجين.

النياسيناميد : وهو أحد أشكال فيتامين ب 3، يعمل على تحسين مرونة الجلد والاحتفاظ بالرطوبة أيضًا، تحتوي المنتجات التي تحتوي على مستخلصات الشاي أو بذور العنب بشكل عام على مركبات تحتوي على مضادات الأكسدة.