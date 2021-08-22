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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لدوالى الساقين.. منها التمارين الرياضية واللوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعانى كثير من كبار السن سواء من السيدات أوالرجال من مشكلة الدوالى فى الساقين مما يسبب علامات زرقاء أو أرجوانية على الجلد، هذه العلامات ناتجة عن أوردة وجود منتفخة في الساقين والقدمين، كما تحدث الدوالي نتيجة أسباب لا تعد ولا تحصى مثل الوقوف لفترة طويلة، فى خلال تقرير التالى 5 طرق منزلية لعلاج الدوالي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"التغييرات الغذائية
الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل اللوز والفستق، يمكن أن تساعد في توسع الأوردة عن طريق تقليل احتباس الماء في الجسم، كما أن تتسبب الأطعمة المالحة أو الغنية بالصوديوم في احتفاظ الجسم بالماء، لذا فإن التقليل من تناول الأطعمة المالحة يمكن أن يقلل من احتباس الماء.
تناول المزيد من الخضار و الفواكه الحمضية
يعمل البصل والفلفل والتفاح والكرز على تحسين الدورة الدموية، مما يحافظ على تدفق الدم ، ويقلل من احتمالية تجمعه في الأوردة، كما أنها تساعد في تقليل ضغط الدم في الشرايين ويمكنها إرخاء الأوعية الدموية، وكلها يمكن أن تقلل من توسع الأوردة.
التمارين الرياضية
تساعد التمارين المنتظمة على تحسين الدورة الدموية في الساقين، مما يساعد على دفع الدم المتجمع في الأوردة، تساعد التمارين أيضًا في خفض ضغط الدم لدى الشخص، وهوعامل آخر يساهم في توسع الأوردة، تساعد التمارين منخفضة التأثير على تشغيل عضلات الربلة دون إجهاد مفرط، ومن التمارين الفعالة منخفضة التأثير ما يلي: السباحة، والمشى، واليوجا.
اختيار الملابس الواسعة
يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة إلى تقييد تدفق الدم، قد يجد الشخص أن الدورة الدموية قد تحسنت من خلال ارتداء ملابس الواسعة لا تقيد وصول الدم إلى الجزء السفلي من الجسم، قد يساعد ارتداء الأحذية المسطحة بدلاً من الكعب العالي أيضًا في علاج توسع الأوردة في الساقين.
التدليك
يمكن أن يساعد تدليك المناطق المصابة برفق في الحفاظ على تدفق الدم عبر الأوردة، كما أيضا يمكن لأي شخص استخدام زيوت التدليك اللطيفة أو المرطب للحصول على أفضل النتائج، ومع ذلك ، من الضروري تجنب الضغط مباشرة على الأوردة ، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الأنسجة الهشة.