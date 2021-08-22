شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لدوالى الساقين.. منها التمارين الرياضية واللوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى كثير من كبار السن سواء من السيدات أوالرجال من مشكلة الدوالى فى الساقين مما يسبب علامات زرقاء أو أرجوانية على الجلد، هذه العلامات ناتجة عن أوردة وجود منتفخة في الساقين والقدمين، كما تحدث الدوالي نتيجة أسباب لا تعد ولا تحصى مثل الوقوف لفترة طويلة، فى خلال تقرير التالى 5 طرق منزلية لعلاج الدوالي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"

التغييرات الغذائية

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل اللوز والفستق، يمكن أن تساعد في توسع الأوردة عن طريق تقليل احتباس الماء في الجسم، كما أن تتسبب الأطعمة المالحة أو الغنية بالصوديوم في احتفاظ الجسم بالماء، لذا فإن التقليل من تناول الأطعمة المالحة يمكن أن يقلل من احتباس الماء.