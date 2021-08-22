شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة ومشاكل الكبد.. أزمة صحية تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين (د) والمشهور باسم فيتامين أشعة الشمس له دور مهم في الحفاظ على صحتنا يمكن أن يؤدي نقصه إلى مشاكل صحية متعددة بما في ذلك انخفاض المناعة، ولفترة طويلة كان فيتامين (د) يعتبر علاجًا لـ "الكساح" ، وهو مرض يصيب العظام في مرحلة الطفولة على مر السنين ، تم الكشف عن أهمية فيتامين (د) كمغذٍّ يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة عظامنا ، وتقليل القلق وتعزيز المناعة بشكل عام.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف عظامك والتشوهات، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر وضعف العضلات والخمول، وتشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي التابعة لجمعية الغدد الصماء إلى أن الأشخاص الذين لا يعانون من نقص فيتامين (د) من المحتمل أن يتعرضوا لعدوى أقل حدة بفيروس كورونا.

فيما يلي بعض العلامات المبكرة لنقص فيتامين دالسمنة

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من نقص في فيتامين (د) لأن الخلايا الدهنية تمنع إطلاق فيتامين (د) في الجسم.

مشاكل في الكبد والكلى

يمكن أن تكون الأمراض المتعلقة بالكلى والكبد علامة على أنك تعاني من نقص في فيتامين د وهذا يشير إلى أنه لا يتوفر ما يكفي منه ليتم تحويله إلى مصدر للتغذية والطاقة للجسم.

آلام العضلات والعظام

يمكن أن يكون الضعف والألم في العظام والعضلات وتشوهات المفاصل وآلام الظهر المزمنة من الأعراض الشائعة لفيتامين د.

الخمول

إذا كنت تتناول طعامًا صحيًا وتستريح جيدًا وما زلت تشعر بالكسل والإرهاق في كثير من الأحيان ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نقص فيتامين د.

تقلبات في المزاج

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين (د) في الجسم إلى التوتر والقلق، مما قد يؤدي إلى تغيرات متكررة في المزاج.

المصادر النباتية الشائعة لفيتامين د

حليب الصويا المدعم والفطر والحبوب المدعمة وعصير البرتقال المدعم واللبن الزبادي وأشعة الشمس وحليب الأرز المدعم هي بعض المصادر النباتية الشائعة لفيتامين د.

المصادر غير النباتية الشائعة لفيتامين د

يعتبر سمك السلمون وزيت كبد الحوت والتونة المعلبة وصفار البيض من المصادر الشائعة لمصادر فيتامين د غير النباتية.

مكملات فيتامين د

يمكن أيضًا تناول مكملات فيتامين (د) لزيادة تناولك لفيتامين (د) ، خاصةً إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا.

لتعزيز امتصاص فيتامين د ، يوصى بتناول مكمل فيتامين د مع الوجبة، الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور مفيدة بشكل خاص في زيادة امتصاص فيتامين د في مجرى الدم.