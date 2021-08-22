شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. 5 أنواع من الأطعمة مهمة لنمو الجنين بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من أهم الفترات في حياة المرأة وينصح دائما باتباع نظام غذائى مناسب لها ولنمو الجنين، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تظل المبادئ الأساسية للأكل الصحي كما هي - تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، ومع ذلك فإن القليل من العناصر الغذائية في النظام الغذائي للحمل تستحق عناية خاصة.

ومن أهم الأطعمة التي يجب تناولها في فترة الحمل :

1:حمض الفوليك

حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب الذي يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي والتشوهات الخطيرة في الدماغ والحبل الشوكي، و يعرف الشكل الاصطناعي للفولات الموجود في المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة باسم حمض الفوليك، ثبت أن مكملات حمض الفوليك تقلل من خطر الولادة المبكرة.

كم تحتاجين: 400 إلى 1000 ميكروجرام يوميًا من حمض الفوليك قبل الحمل وطوال فترة الحمل، تعتبر الخضروات الورقية الخضراء والحمضيات والفاصوليا والبازلاء المجففة مصادر جيدة لحمض الفوليك الذي يحدث بشكل طبيعي.

2:الكالسيوم يقوي العظام

يساعد الكالسيوم أيضًا على عمل الدورة الدموية والجهاز العضلي والجهاز العصبي بشكل طبيعي، كما تحتاج: 1000 ملليغرام في اليوم ؛ تحتاج المراهقات الحوامل إلى 1300 ملليغرام في اليوم

ومنها منتجات الألبان هي أفضل مصادر الكالسيوم من حيث امتصاصها وتشمل مصادر غير الألبان البروكلي واللفت و العديد من عصائر الفاكهة وحبوب الإفطار مدعمة بالكالسيوم أيضًا.

3:فيتامين د يعزز قوة العظام

يساعد فيتامين د أيضًا في بناء عظام طفلك وأسنانه ويوجد فى الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، مصدر كبير لفيتامين د. تشمل الخيارات الأخرى الحليب المدعم وعصير البرتقال.

4:البروتين "يعزز النمو"

البروتين ضروري لنمو طفلك طوال فترة الحمل تعتبر اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض مصادر كبيرة للبروتين و تشمل الخيارات الأخرى الفول والبازلاء والمكسرات والبذور ومنتجات الصويا.

5:الحديد يمنع فقر الدم

يستخدم جسمك الحديد لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى أنسجتك، أثناء الحمل ، تحتاجين إلى ضعف كمية الحديد التي تحتاجها النساء غير الحوامل ويحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج المزيد من الدم لتزويد طفلك بالأكسجين.

إذا لم يكن لديك مخزون كافٍ من الحديد أو لم تحصلي على ما يكفي من الحديد أثناء الحمل ، فقد تصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. قد تصاب بالتعب و يزيد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد أثناء الحمل أيضًا من خطر الولادة المبكرة ، وإنجاب طفل منخفض الوزن عند الولادة واكتئاب ما بعد الولادة.