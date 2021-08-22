"شركات الطيران المدنية" خطوة بايدن المقبلة في عمليات الإجلاء بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مسؤولان أمريكيان، عن خطوة إدارة الرئيس جو بايدن المقبلة فيما يتعلق بعمليات الإجلاء الجارية حاليا في أفغانستان.

وقال المسؤولان لرويترز السبت، إن إدارة بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية، أنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم من أفغانستان.



وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن "أمر تحذير" صدر لشركات الطيران أمس الجمعة، يبلغها بإمكانية استخدامها لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر تلك الأنباء.

وأشار المسؤول إلى أن الطائرات المدنية لن تدخل أفغانستان، لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، السبت إن الولايات المتحدة دفعت بالمزيد من الجنود إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، من أجل تأمينه، فيما تتواصل عمليات إجلاء آلاف الأشخاص إلى خارج البلاد.

وأوضح مسؤولان أمريكيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن العمل جار على إخراج الرعايا الأمريكيين والمتعاونين الأفغان إلى مناطق آمنة.

وأشار إلى أن 9 طائرات أمريكية أجلت أكثر من 3 آلاف شخص إلى خارج أفغانستان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحا أنه تم إجلاء 2500 مواطن أمريكي.