شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات تؤثر على صحة القلب والدماغ معًا.. اعرف إزاى تحافظ عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر الصحة العقلية السيئة على صحة القلب، وبالمثل تظهر مشاكل صحة القلب على الصحة العقلية للإنسان تظهر الأبحاث أن أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة الدماغ هي نفس الأطعمة التي تحمي قلبك وأوعيتك الدموية.

ووفقا لتقرري لموقع time now news إذا كنت ترغب في التمتع بصحة قلب جيدة ، فمن المهم حماية الدماغ من الضغوط النفسية وغير الصحية ، من المهم الحفاظ على صحة الدماغ إذا كنت ترغب في التمتع بقلب سليم.

ويمكن أن تؤثر اضطرابات الصحة العقلية على سلوكك يمكن للاكتئاب أن يصرف المرء عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

عوامل تؤثر على صحة القلب والدماغ

الإجهاد: يفرز جسمك هرمون الكورتيزول استجابةً للتوتر يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة بشكل مفرط من الإجهاد طويل الأمد إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية وسكر الدم وضغط الدم أو حتى يؤدي إلى تراكم ترسبات اللويحات في الشرايين أو يعيق تدفق الدم إلى عضلة القلب ، ويؤدي إلى حرمانها من الأكسجين، مما يجعل الدم أكثر لزوجة ، بل ويسبب سكتة دماغية الإجهاد هو جزء طبيعي من الحياة.

أسباب جسدية مثل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو الإصابة بمرض .

أسباب عاطفية مثل القلق بشأن نقص المال أو الحزن على فقدان أحد الأحباء .

تتعلق بالعمل مثل الالتزامات اليومية والضغوط التي تجعل المرء يشعر بأنه يتم التلاعب به

مصادر التوتر:

الاكتئاب: العلاقة بين الاكتئاب وأمراض القلب طريق ذو اتجاهين يضاعف الاكتئاب من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي تقريبًا والأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ثلاث مرات مثل غيرهم من الأشخاص، والاكتئاب عامل خطر مستقل لنوبة قلبية لاحقة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بها بالفعل

تجارب الطفولة الصادمة: وجدت مراجعة نشرت عام 2020 على الإنترنت من قبل JAMA Cardiology أن البالغين الذين عانوا من أربعة أحداث صادمة أو أكثر في مرحلة الطفولة لديهم ضعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا لأي من هذه التجارب المؤلمة.

كيف نحصل على دماغ سليم وقلب أكثر صحة؟