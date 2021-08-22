6 أطعمة مفيدة لتغلب على التعب.. منها الموز والحبوب الكاملة

القاهرة - سامية سيد - التعب هو شعور بالإرهاق المستمر أو الضعف، ويمكن أن يكون جسديا أو عقليا، ومن أسهل الطرق للتغلب علي هذا الشعور السلبي هى تناول الأطعمة التي تساعد في التغلب على التعب، والتى ستحافظ على تغذية جسمك بانتظام وقد يساعدك أيضا على إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع healthline. أطعمة تساعد في التغلب على التعب