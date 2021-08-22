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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة مفيدة لتغلب على التعب.. منها الموز والحبوب الكاملة والان مع تفاصيل الخبر
1. أطعمة غنية بالبروتين
اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان كلها مصادر جيدة للبروتين، تحتوي الأطعمة المختلفة على مزيج مختلف من العناصر الغذائية الأخرى المنتجة للطاقة، يمكن أن توفر أيضا لحوم البقر والدواجن لأنها غنى بالحديد وفيتامينات ب والمغنيسيوم والبوتاسيوم، لابد من تناولها بكميات متفاوتة.
2. اللوز
يحتوى اللوز على نسبة عالية من المواد المضاد للأكسدة والتي تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من التعب.
3. الموز
الموز، واحد من الفواكه التى تمد الجسم بالطاقة نظرا لاحتوائه على كربوهيدرات وبوتاسيوم وألياف وعناصر غذائية اخرى وينصح دائما تناول لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.
4. بذور الشيا: تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للالتهابات والتى تساعد على تنشيط الجسم.
بذور الشيا
5. الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المكررة مثل السكريات والدقيق وغيرها من الاطعمة حيث انها مصدر مهم للغاية للألياف المفيدة للصحة والهضم والجسم والتغلب على الإرهاق.
6. المكسرات والبذور
تعد المكسرات والبذور من أفضل الأطعمة للتغلب على التعب ومحاربة الجوع، يمكن أن يوفر الحصول على مجموعة متنوعة في نظامك الغذائي العناصر الغذائية الصحية والطاقة، وهي الوجبة الخفيفة المثالية في منتصف بعد الظهر.