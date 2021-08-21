نصائح بسيطة لتحسين امتصاص فيتامين ب 12 فى جسمك

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القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 عنصر غذائي حيوي للجسم لأنه يضمن النمو الصحي لخلايا الدم الحمراء وتطور الحمض النووي وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد مع حمض الفوليك على تكوين خلايا الدم الحمراء في أجسامنا والتي تضمن الإمداد السليم بالأكسجين والدورة الدموية ومع ذلك ، لا يستطيع الجسم تكوين هذه المغذيات الأساسية، وبالتالي يحتاج إلى تعويضه من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية الأخرى، في هذا التقرير نتعرف على نصائح بسيطة لتحسين امتصاص فيتامين ب 12 بجسمك، بحسب موقع "إنديان إكسبريس".

مصادر فيتامين ب 12

تم العثور على معادن وفيرة من فيتامين ب 12 في التربة عندما يأكل حيوان نباتًا، فإنه يستهلك التربة الموجودة عليه مباشرة وبمجرد أن يستهلك الشخص تلك اللحوم الحيوانية، يحصل الشخص بشكل غير مباشر على فيتامين ب 12 من التربة النباتية.

ومع ذلك، تمتلئ تربتنا في الوقت الحاضر بالمواد الكيميائية والأسمدة والمبيدات الضارة، حتى لو لجأنا إلى مصادر نباتية مثل البطاطا الحلوة أو الطماطم أو الفجل أو البصل؛ قد لا نحصل على فيتامين ب 12 من خلالها هذا لأننا نقوم بتنظيفها جيدًا لضمان عدم بقاء حبة واحدة من التربة على الخضروات.

ماذا يحدث إذا كان الجسم غير قادر على الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12؟

إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ب 12 ، فسوف ينتج عنه عدد أقل من كرات الدم الحمراء وإمدادات أقل من الأكسجين قد يؤدي نقص الإمداد بالأكسجين إلى مشاكل ضيق التنفس ونقص الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق.

بمجرد أن نبدأ في تجربة أي من هذه الأعراض ، نتساءل عما إذا كنا نأكل بشكل صحيح، أو نمارس الرياضة بشكل كافٍ ، أو نفكر في عوامل أخرى مختلفة لكن في العمق قد تكون المشكلة بسبب نقص فيتامين ب 12 .

عندما لا تتشكل كرات الدم الحمراء بالشكل والشكل الصحيحين ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى على سبيل المثال ، إذا نمت كرات الدم الحمراء بشكل أكبر نسبيًا في نخاع العظام لدينا، فقد نحصل على حالة تسمى فقر الدم الضخم الأرومات.

بكلمات أبسط ، كرات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يحدث فقر الدم عندما يكون عدد كرات الدم الحمراء في جسمك أقل من المعتاد يعني أن نقص فيتامين ب 12 قد يؤذي أعصابك ويضعف ذاكرتك وإدراكك.

من الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب 12 التنميل أو الوخز وضعف العضلات وصعوبة المشي. فيتامين ب 12 مسؤول عن تكوين طبقة من المادة الدهنية حول أعصابنا ، ونقص هذا الفيتامين لن يخلق طبقة قوية تؤدي إلى مشاكل في الاتصال العصبي.

علاوة على ذلك ، ينتج فيتامين ب 12 وحمض الفوليك وفيتامين ب 6 نوعًا خاصًا من الأحماض الأمينية تسمى الهوموسيستين والتي تستخدم في صنع البروتين وهذا يساعد على تجنب انسداد الدم في أوعيتنا الدموية.

كيفية زيادة مستويات فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب 12 في الغالب في المصادر الحيوانية، وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان.

بالنسبة للنباتيين، يمكن أن تكون الأطعمة المصنوعة من الكوبالت والمصادر المدعمة مصدرًا جيدًا لهذا الفيتامين.

زيادة مصادر الكوبالت

الكوبالت عنصر غذائي أساسي وهو أحد مكونات فيتامين ب 12 يحتاج الجسم إلى الكوبالت بمستويات دقيقة لدعم التطوير والصيانة.

يتم تحديد كمية الكوبالت الموجودة في الغذاء من خلال التربة التي تزرع فيها النباتات.

بعض المصادر الغذائية الوفيرة في الكوبالت تشمل المكسرات والفواكه المجففة والحليب والملفوف والتين واللفت والشوفان والأسماك والبروكلي والسبانخ والزيوت المعصورة على البارد.

الحفاظ على صحة القناة الهضمية

يعد تعزيز إمدادات الكوبالت والوجبات المدعمة أمرًا ضروريًا، وكذلك زيادة قوة الامتصاص هذا هو المكان الذي تلعب فيه صحة القناة الهضمية لأنها مهمة لامتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل صحيح.

يتم امتصاص فيتامين ب 12 في المعدة ، وذلك بفضل البروتين المعروف باسم العامل الداخلي ترتبط هذه المادة الكيميائية بجزيء فيتامين ب 12 ، مما يسمح لها بدخول مجرى الدم والخلايا بسهولة أكبر.

إذا لم يولد جسمك ما يكفي من العامل الداخلي أو إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 ، فقد تصاب بنقص لذلك من المهم الحفاظ على أمعاء نظيفة وصحية لبناء العامل الداخلي الذي سيساعد في الامتصاص السليم لفيتامين ب 12.

يجب على الرضع والحوامل والمرضعات وأي شخص معرض لخطر القصور مراقبة وجباتهم الغذائية باستمرار للتأكد من حصولهم على ما يكفي من فيتامين ب 12 مع الحفاظ على صحة الأمعاء.

أفضل طريقة للحفاظ على صحة أمعائك هي البدء في عيش نمط حياة صحي حيث تستهلك الخضار النيئة قبل 30 دقيقة من وجبتك مع ضمان النمو الصحي للبكتيريا المفيدة "البروبيوتيك".