شكرا لقرائتكم خبر عن متى تنخفض قدرة جسمك على الحرق وكيف يؤثر على فقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمثيل الغذائي أو عملية الأيض لها دورًا مهمًا في حرق السعرات الحرارية فى الجسم، وكلما زاد التمثيل الغذائي، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها وستكون خسارة الوزن أسرع، ويمكنك بالفعل تسريع عملية التمثيل الغذائي عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة واتباع عادات نمط الحياة الصحية، ولكن هناك بعض العوامل التي لا يمكنك التحكم فيها مثل عمرك، حيث يتناقص التمثيل الغذائي مع تقدم العمر، ولهذا يصبح من الصعب على كبار السن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، فى هذا التقرير نتعرف على العمر الذى تنخفض فيه قدرة جسمك على حرق الدهون، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

والتمثيل الغذائي للفرد يكون في ذروته خلال سنوات الطفولة المراهقة عندما يمكن للشخص أن يأكل أي شيء يريده دون الخوف من اكتساب الكيلوجرامات، لكن مع تقدم العمر يبدأ التمثيل الغذائى في الانخفاض، ويصبح من الصعب الحفاظ على الوزن.

وكشفت دراسة جديدة أن التمثيل الغذائي لدينا يبدأ في الانخفاض مع التقدم فى العمر وبالتحديد من عمر الستين، وقام هيرمان بونتزر، أستاذ مشارك في الأنثروبولوجيا التطورية في جامعة ديوك الأمريكية وفريق دولي من العلماء بتحليل متوسط ​​السعرات الحرارية التي يحرقها أكثر من 6600 شخص، حيث تم إجراء الدراسة على أشخاص تتراوح أعمارهم بين أسبوع واحد و 95 عامًا في حوالي 29 دولة حول العالم وكان الهدف من هذه الدراسة هو فهم كيفية تغير جسم الإنسان على مدى العمر.

1-الأطفال

أشارت الدراسة إلى أن الرضع والأطفال الصغار يحرقون أعلى كمية من السعرات الحرارية في اليوم، حيث أن لديهم أعلى معدلات التمثيل الغذائي على الإطلاق.

اكتشف الباحثون أن استهلاك الطاقة بين الأطفال يزداد بعد عيد ميلادهم الأول ويبدأون في حرق السعرات الحرارية بنسبة 50 % بشكل أسرع بالنسبة لحجم أجسامهم مقارنة بالبالغين.

2- المراهقون

في أيام المراهقة، يتباطأ التمثيل الغذائي العام بنسبة 3% مقارنة بما كان عليه قبل سن البلوغ يبقى كما هو حتى سن العشرين عندما يتسارع مرة أخرى.

فوجئ الباحثون بالنتيجة حيث لم تكن هناك تغييرات جذرية في السعرات الحرارية اليومية خلال هذه المرحلة وكانوا يتوقعون ارتفاعًا في معدل الأيض بسبب سن البلوغ وانقطاع الطمث، لكن لم يكن هذا هو الحال.

3- العمر المتوسط

تشير نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص في منتصف العمر يكتسبون وزنًا بالتأكيد ويصعب عليهم فقدانه، لكن الأيض البطيء ليس السبب الحقيقي وراء ذلك تم الكشف عن أنه من العشرينات إلى الخمسينيات من القرن الماضي، كان إنفاق الطاقة هو الأكثر استقرارًا. حتى أثناء الحمل ، لا يوجد تغيير كبير في عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها يوميًا.

4- كبار السن

يبدأ التمثيل الغذائي في التباطؤ بعد أن تصل إلى عمر الستين وتنخفض بمعدل 1% سنويًا حتى تصل إلى سن التسعين.

بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى سن 90 ، يحرق سعرات حرارية أقل بنسبة 25 % مما اعتادوا فعله في منتصف العمر ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب فقدان كتلة العضلات.