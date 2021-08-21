شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تتعامل مع مشاكل الكلي المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الكلى على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم ، والتي تفرز بعد ذلك في البول. فعندما يصل مرض الكلى المزمن إلى مرحلة متقدمة ، يمكن أن تتراكم مستويات خطيرة من السوائل والشوارد والفضلات في جسمك، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic ففي المراحل المبكرة من مرض الكلى المزمن، قد تظهر عليك بعض العلامات أو الأعراض، وقد لا يظهر مرض الكلى المزمن حتى تتعطل وظائف الكلى بشكل كبير.

يركز علاج مرض الكلى المزمن على إبطاء تقدم تلف الكلى ، عادة عن طريق التحكم في السبب الأساسي، و يمكن أن يتطور مرض الكلى المزمن إلى المرحلة النهائية من الفشل الكلوي، والذي يكون قاتلاً بدون تصفية اصطناعية أو زرع كلية.

تتطور علامات وأعراض مرض الكلى المزمن بمرور الوقت إذا تطور تلف الكلى ببطء وقد تتضمن علامات مرض الكلى وأعراضه ما يلي"غثيان، القئ، فقدان الشهية، التعب والضعف، مشاكل النوم، تغييرات في مقدار التبول، انخفاض الحدة الذهنية، تشنجات العضلات، تورم القدمين والكاحلين، حكة مستمرة، ألم في الصدر، تراكم السائل حول بطانة القلب، ضيق التنفس، تراكم السوائل في الرئتين، ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه.

غالبًا ما تكون علامات وأعراض أمراض الكلى غير محددة، مما يعني أنه يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن أمراض أخرى، نظرًا لأن كليتيك قابلة للتكيف بدرجة كبيرة وقادرة على تعويض الوظائف المفقودة ، فقد لا تظهر العلامات والأعراض حتى يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه.

إذا كانت لديك حالة طبية تزيد من خطر إصابتك بأمراض الكلى، فمن المرجح أن يقوم طبيبك بمراقبة ضغط الدم ووظائف الكلى عن طريق اختبارات البول والدم أثناء زيارات العيادة المنتظمة.

لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى ينصح بالأتي:

1: ينصح بعد تناول أي أدوية دون وصف الطبيب المعالج وخصوصا المسكنات والاسبرين.

2:الحفاظ على وزن صحي، إذا كان وزنك صحيًا اعمل على الحفاظ عليه من خلال ممارسة النشاط البدني معظم أيام الأسبوع، إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن فتحدث مع طبيبك حول استراتيجيات فقدان الوزن الصحي، غالبًا ما ينطوي هذا على زيادة النشاط البدني اليومي وتقليل السعرات الحرارية.

3:لا تدخن، يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى إتلاف الكلى وزيادة سوء تلف الكلى الموجود، إذا كنت مدخنًا، فتحدث إلى طبيبك حول استراتيجيات الإقلاع عن التدخين، يمكن أن تساعدك مجموعات الدعم والاستشارات والأدوية على التوقف.

4:إدارة حالاتك الطبية بمساعدة طبيبك إذا كنت تعاني من أمراض أو حالات تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، فاعمل مع طبيبك للسيطرة عليها، اسأل طبيبك عن الاختبارات للبحث عن علامات تلف الكلى.