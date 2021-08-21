كورونا في العراق.. تحذيرات من موجة رابعة "أشد فتكاً"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما حذرت من موجة رابعة "أشد فتكاً".

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في بيان، إن "انخفاض أعداد الإصابات الذي سجلناه اليوم لا يعني التهاون بالإجراءات الوقائية والتراخي بأخذ اللقاح".



وكان العراق شهد خلال الأسابيع الماضية تسجيل حالات متصاعدة من إصابات كورونا لم يبلغها من قبل، بعد أن تجاوزت حاجز 12 ألف حالة يوميا، في وقت دعت جهات صحية ونيابية إلى إعلان حالة الطوارئ والعودة إلى قيود الحظر التام.

وخلال تلك الفترة، بلغت أغلب المستشفيات ومراكز العزل المخصصة لمرضى كورونا في العراق طاقتها الاستيعابية في استقبال المصابين.

وأوضحت حسن أن "هذا الانخفاض هو دليل على خروجنا من ذروة الموجة الثالثة وشدتها، وقد يعرضنا إلى الدخول بموجة رابعة أشد فتكا وأخطر في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية"، محذرة مما حدث مع بعض الدول الأخرى التي شهدت "موجات أشد حدة من سابقتها بعد التهاون من قبل مواطنيها".

وأضافت "لا نستطيع القول إنه تأكد انحسار الوباء إلا حين وصولنا إلى المناعة المجتمعية".

وشهد العراق انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا، السبت.

وسجلت وزارة الصحة 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 7652 حالة.

وتوفي 85 مصاباً بفيروس كورونا في العراق خلال 24 ساعة، وفقاً لبيان الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة.

وبهذا يصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 1819455 حالة، شفي منهم 1649521، وتوفي 20110.